Embarcación de pasajeros encalla en Hawaii debido a alto oleaje

Una embarcación de pasajeros tipo yate encalló en una playa de Hawaii debdio al alto oleaje durante el fin de semana. La embarcación navegó precariamente una serie de olas poderosas y pareció casi volcarse de lado antes de detenerse.

KHON-TV informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 a.m. del sábado, cuando el oleaje estaba en su punto máximo y la marea estaba bajando.

Dos miembros de la tripulación estaban en la embarcación de 60 pies, llamada Discovery, cuando encalló cerca del puerto de Kewalo Basin de Honolulu, dijo la Guardia Costera de Estados Unidos en un comunicado.

Se retiraron el combustible, el aceite y las baterías del barco, lo que evitó la amenaza de contaminación, dijo la Guardia Costera. Una empresa planeaba remolcar el barco durante la marea alta del domingo por la tarde.

El encallamiento fue captado en video desde varios puntos de vista mientras los espectadores gritaban y el Discovery se deslizaba por un oleaje de costado antes de enderezarse temporalmente en el oleaje.

El fotógrafo de surf Ramon Brockington dijo a la estación de televisión que el Discovery quedó atrapado en una serie de olas.

“No pudieron superar esa ola”, dijo. “Y agarró la proa del barco, la giró hacia la izquierda y comenzaron a escorarse. Y los empujó hacia el arrecife seco”.

Brockington dijo que era “irreal”.

“Casi parecía que iba a voltearse, pero se corrigieron”, dijo. “Y el barco estaba surfeando. Nunca había visto eso antes, un barco de ese calibre, tamaño”.

El Discovery finalmente se desvió contra un muro de hormigón que bordea la costa.

El domingo se envió un correo electrónico en busca de comentarios a Atlantis Adventures, propietaria del Discovery. La compañía le dijo a KHON el sábado que los dos miembros experimentados de la tripulación a bordo del barco no resultaron heridos.