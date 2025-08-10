Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
10 de agosto de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobernador de Texas avisa que la amenaza de arrestar a los demócratas durará “años”

Los legisladores abandonaron el estado para evitar cuórum en la votación del nuevo mapa electoral impulsado por Donald Trump

10 de agosto de 2025 - 3:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Abott acusó a un grupo de cerca de 50 legisladores demócratas de violar la Constitución de Texas por abandonar hace una semana el estado para evitar el cuórum de una votación que crearía un nuevo mapa electoral con cinco nuevos asientos para los republicanos en la Cámara de Representantes. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, avisó este domingo que durará “literalmente años” la amenaza de arrestar a las decenas de legisladores demócratas que abandonaron el estado hace una semana para impedir la votación del nuevo mapa electoral que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump.

RELACIONADAS

“Si vuelven al estado de Texas, los arrestarán y los llevarán al Capitolio (en Austin). Si quieren evadir el arresto, tendrán que permanecer fuera del estado de Texas por años, literalmente”, declaró el mandatario estatal en una entrevista con Fox News.

Abott acusó a un grupo de cerca de 50 legisladores demócratas de violar la Constitución de Texas por abandonar hace una semana el estado para evitar el cuórum de una votación que crearía un nuevo mapa electoral con cinco nuevos asientos para los republicanos en la Cámara de Representantes.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, pidió este viernes al máximo tribunal del estado que expulse a 13 congresistas de la legislatura estatal como represalia, mientras que Abbott justificó este domingo que “están violando su obligación constitucional” por “no cumplir con el juramento” de su cargo.

Los legisladores demócratas permanecen hasta ahora en estados gobernados por demócratas, como Illinois y Nueva York, que han prometido protegerlos, pero el mandatario tejano advirtió de que él no desistirá en su intención de convocar a una votación del mapa electoral que pidió Trump.

“Estoy autorizado a llamar a una sesión especial cada 30 días. Dura 30 días (la orden), y tan pronto como esta termina, voy a llamar a otra, luego a otra, después a otra y entonces a otra”, dijo Abbott al programa ‘Fox News Sunday’.

El hecho refleja una escalada en la batalla de los republicanos para modificar los mapas electorales antes de las elecciones de medio término de Trump en 2026, quien busca preservar su mayoría en la Cámara Baja (219-212).

El conflicto político en Texas amenaza con escalar a nivel nacional después de que el FBI aceptó el jueves ayudar a las autoridades estatales a localizar a los legisladores demócratas, mientras que los republicanos de estados como Florida, Indiana y Ohio impulsan esfuerzos similares parea crear nuevos mapas.

Tags
Breaking NewsPartido DemócrataDonald TrumpEstados UnidosTexas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: