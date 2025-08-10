Gobernador de Texas avisa que la amenaza de arrestar a los demócratas durará “años”

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, avisó este domingo que durará “literalmente años” la amenaza de arrestar a las decenas de legisladores demócratas que abandonaron el estado hace una semana para impedir la votación del nuevo mapa electoral que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Si vuelven al estado de Texas, los arrestarán y los llevarán al Capitolio (en Austin). Si quieren evadir el arresto, tendrán que permanecer fuera del estado de Texas por años, literalmente”, declaró el mandatario estatal en una entrevista con Fox News.

Abott acusó a un grupo de cerca de 50 legisladores demócratas de violar la Constitución de Texas por abandonar hace una semana el estado para evitar el cuórum de una votación que crearía un nuevo mapa electoral con cinco nuevos asientos para los republicanos en la Cámara de Representantes.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, pidió este viernes al máximo tribunal del estado que expulse a 13 congresistas de la legislatura estatal como represalia, mientras que Abbott justificó este domingo que “están violando su obligación constitucional” por “no cumplir con el juramento” de su cargo.

Los legisladores demócratas permanecen hasta ahora en estados gobernados por demócratas, como Illinois y Nueva York, que han prometido protegerlos, pero el mandatario tejano advirtió de que él no desistirá en su intención de convocar a una votación del mapa electoral que pidió Trump.

“Estoy autorizado a llamar a una sesión especial cada 30 días. Dura 30 días (la orden), y tan pronto como esta termina, voy a llamar a otra, luego a otra, después a otra y entonces a otra”, dijo Abbott al programa ‘Fox News Sunday’.

El hecho refleja una escalada en la batalla de los republicanos para modificar los mapas electorales antes de las elecciones de medio término de Trump en 2026, quien busca preservar su mayoría en la Cámara Baja (219-212).