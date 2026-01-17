Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Director de la CIA se reúne con la presidenta interina de Venezuela

John Ratcliffe realizó la visita de alto nivel para mejorar relaciones

17 de enero de 2026 - 10:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El director de la CIA John Ratcliffe llega al Capitolio de Estados Unidos el lunes 5 de enero de 2026, en Washington, para informar a legisladores tras la orden del presidente Donald Trump a las fuerzas estadounidenses de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. (AP Foto/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez, convirtiéndose en el funcionario de más alto rango del gobierno del presidente Donald Trump en visitar el país sudamericano tras la incursión estadounidense que capturó al exlíder Nicolás Maduro.

RELACIONADAS

La reunión efectuada el jueves en Caracas, la capital, duró dos horas, según un funcionario del gobierno de Estados Unidos que no estaba autorizado para hablar públicamente del asunto y declaró el viernes bajo condición de anonimato.

El funcionario dijo que la reunión se produjo a instancias del presidente Donald Trump y tenía como objetivo demostrar el deseo de Estados Unidos de tener una mejor relación con Venezuela. Ocurrió el mismo día en que la líder opositora venezolana María Corina Machado presentó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump en la Casa Blanca, aun cuando, en los hechos, él la ha dejado de lado.

La visita de Ratcliffe probablemente será vista como otra señal de la disposición de Trump para trabajar con Rodríguez, quien había sido la segunda al mando de Maduro hasta la audaz operación militar estadounidense realizada hace dos semanas que lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

La visita, en la que también participó un pequeño equipo de funcionarios estadounidenses y fue reportada por primera vez por The New York Times, tenía la intención de sentar las bases para una cooperación adicional entre el gobierno de Trump y los nuevos líderes de Venezuela, dijo el funcionario.

Ratcliffe habló de la posible colaboración económica entre los dos países y advirtió que Venezuela nunca más puede permitir la presencia de adversarios de Estados Unidos, incluidos los narcotraficantes, dijo el funcionario.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez aseguró hoy que no fue aplicada la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela, y calificó de "victoria contundente" el resultado de la sesión celebrada este martes en el seno de esa
La canciller venezolana Delcy Rodríguez aseguró hoy que no fue aplicada la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela, y calificó de "victoria contundente" el resultado de la sesión celebrada este martes en el seno de esa

La CIA desempeñó un papel clave en la operación para aprehender a Maduro al proporcionar apoyo crítico de inteligencia, además de llevar a cabo un ataque previo con drones en un muelle utilizado por los cárteles, afirmaron funcionarios estadounidenses.

Un día después de la visita de Ratcliffe a Caracas, Machado dijo a los periodistas que rechazaba la noción de que Trump ha decidido trabajar con Rodríguez en lugar de su movimiento de oposición, que muchos creen que ganó las elecciones presidenciales de 2024.

El jueves, Rodríguez utilizó su primer mensaje a la nación como presidenta interina para abogar por la apertura de la crucial industria petrolera estatal a más inversión extranjera tras la promesa del gobierno de Trump de supervisar las ventas de crudo venezolano.

Trump ha planteado dudas sobre su compromiso declarado de respaldar el gobierno democrático en Venezuela, sin dar un calendario sobre cuándo podrían celebrarse elecciones. A su vez, Machado se esforzó el viernes por evitar dar detalles sobre sus planes para regresar a casa o cuándo podrían celebrarse nuevos comicios.

Trump ha dicho que sería difícil que Machado -que, desde hace mucho tiempo, ha sido el rostro de la lucha por la democracia en Venezuela- gobierne su país porque “no tiene ni el apoyo ni el respeto dentro del país”.

Tags
Breaking NewsCIAEstados UnidosVenezuelaPetróleoDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 17 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: