NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump: Marco Rubio está “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un “acuerdo”

El presidente reiteró que la isla es “una nación fallida”

17 de febrero de 2026 - 10:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una profunda crisis energética, que se ha visto agravada desde enero pasado por mayores dificultades en el acceso a combustible y por el último bloqueo de petróleo venezolano hacia la isla ordenado por Trump. (Kevin Wolf)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, está “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un “acuerdo”, pero consideró “no necesaria” una operación militar en el país similar a la de Venezuela.

RELACIONADAS

“Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es... realmente una amenaza humanitaria”, afirmó Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario reiteró que Cuba es “una nación fallida”, lamentó que “no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas”, y anticipó que los cubano-estadounidenses “se alegrarán cuando puedan volver” a la isla y reunirse con sus familias.

“Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba”, declaró.

Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. La basura es solo un síntoma más de la crisis total de Cuba: la isla ha perdido un 15% de su producto interno bruto (PIB) en seis años y la escasez de básicos, la inflación, la migración masiva y apagones de más de 20 horas diarias se han convertido en la norma. Cuba reconoció en 2025 sufrir una epidemia por estas enfermedades, pero a finales del año pasado las autoridades dejaron de difundir cifras.
1 / 5 | Entre olores y desechos: la basura se desborda en algunos barrios de La Habana. Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. - Ernesto Mastrascusa

Asimismo, defendió que “no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada” fluyendo a Cuba, en referencia a las sanciones de EE.UU. a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

Preguntado por si se plantea una operación militar como la que llevó a la captura del presidente depuesto venezolano, Nicolás Maduro, Trump rechazó responder, pero opinó que “no sería una operación muy dura” y dijo “no creer que eso sea necesario”.

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una profunda crisis energética, que se ha visto agravada desde enero pasado por mayores dificultades en el acceso a combustible y por el último bloqueo de petróleo venezolano hacia la isla ordenado por Trump.

Tags
Breaking NewsCubaPetróleoMarco RubioDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
