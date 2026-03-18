Donald Trump y Marco Rubio piden cambio de gobierno para Cuba

La Habana- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el martes acciones inminentes contra el gobierno socialista de Cuba, mientras sus medidas contra la isla hunden más en la crisis al viejo adversario de Estados Unidos.

Un día después de que las sanciones de Trump a Venezuela, incluido el cese de las vitales exportaciones de petróleo a Cuba, contribuyeran al último apagón nacional de Cuba, Trump y el secretario de Estado Marco Rubio dijeron que la administración ve a la nación isleña como el próximo país donde Estados Unidos puede expandir su influencia.

“Cuba ahora mismo está en muy mal estado”, dijo Trump.

“Y muy pronto haremos algo con Cuba”, añadió.

Hasta hace poco, los comentarios de Trump sobre el cambio en Cuba podrían haberse considerado notables. Pero llegan tras la incursión militar de su administración que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro en Venezuela y el lanzamiento de ataques militares estadounidenses contra Irán.

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La administración Trump busca la salida del presidente Miguel Díaz-Canel mientras Estados Unidos sigue negociando con el gobierno cubano, según un funcionario estadounidense y una fuente con conocimiento de las conversaciones entre Washington y La Habana. No se han ofrecido detalles sobre quién le gustaría a la administración que llegara al poder.

Muchos cubanos no creen que Díaz-Canel tenga mucho poder en Cuba, a diferencia del padre fundador de la revolución, Raúl Castro, y su familia.

1 / 12 | La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética. Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. - Ernesto Mastrascusa 1 / 12 La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. Ernesto Mastrascusa Compartir

Ante la escasa información fiable que llega de La Habana o Washington, los expertos están muy atentos en busca de pistas sobre lo que se está preparando.

“Algunas piezas de esta historia, tal y como están saliendo a la luz, no me cuadran”, dijo Michael Bustamante, experto en Cuba y profesor asociado de Historia en la Universidad de Miami. “No acabo de entender cuál es el objetivo final para ninguna de las partes”.

La economía no funciona

El martes por la tarde se restableció lentamente el suministro eléctrico en hospitales y algunos hogares, pero las autoridades advirtieron de que la red eléctrica, en ruinas, podría volver a fallar.

El Gobierno achaca sus males al bloqueo energético estadounidense después de que Trump advirtiera en enero de aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

Rubio, de ascendencia cubana, dijo que la isla “tiene una economía que no funciona en un sistema político y gubernamental. No pueden arreglarlo”.

Un funcionario cubano dijo el lunes que Cuba está abierta a comerciar con empresas estadounidenses, pero ya se han hecho promesas de este tipo anteriormente.

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“Así que tienen que cambiar drásticamente”, dijo Rubio. “Lo que anunciaron ayer no es suficientemente drástico. No va a arreglarlo”.

“Adquisición amistosa”

La administración Trump también está exigiendo que Cuba libere a los presos políticos y avance hacia la liberalización política y económica a cambio de un levantamiento de las sanciones. Trump también ha planteado la posibilidad de una “toma amistosa de Cuba”.

Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia energía, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, ya que su anticuada red eléctrica sigue desmoronándose.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba dijo en su cuenta de X que la isla había restablecido el sistema eléctrico en la ciudad occidental de Pinar del Río y la provincia suroriental de Holguín y que algunos “microsistemas” comenzaban a funcionar en varios territorios.

Los medios de comunicación estatales informaron de que a última hora del lunes se había restablecido el suministro eléctrico al 5% de los residentes en la capital, La Habana, lo que representa unos 42,000 clientes.

Viven miseria generalizada

Las sanciones estadounidenses y la presión económica han exacerbado la miseria que sufren muchos cubanos.

Pedro Rámos, un mecánico jubilado de 75 años que comparte un modesto apartamento en La Habana Vieja con su mujer, estaba hirviendo tres trozos de pollo en un intento de evitar que se estropearan con la luz cortada.

“Quiero ver si podemos rescatar algo de comida”, dijo. “Aquí viven dos personas mayores de 70 años... esto es terrible”.

“Los cortes de electricidad me están volviendo loca”, dice Dalba Obiedo, de 48 años. “Anoche me caí por una escalera de 27 peldaños. Ahora me tienen que operar de la mandíbula. Me caí porque se fue la luz”.

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