Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de noviembre de 2025
77°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dos personas mueren por un derrumbe parcial en un edificio de La Habana

Las víctimas fueron una madre y una hija de 68 y 38 años respectivamente

17 de noviembre de 2025 - 8:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La situación de la vivienda es uno de los principales problemas socioeconómicos de Cuba, particularmente en La Habana, la provincia más poblada con unos 2.1 millones de habitantes. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Dos personas murieron en el derrumbe parcial de un edificio ocurrido en la madrugada de este domingo en el centro histórico de La Habana, informó el Gobierno de la capital cubana.

RELACIONADAS

Una madre, de 68 años, y su hijo de 38, son los fallecidos en el desplome del segundo piso del inmueble de tres niveles, de estilo Neo-Renacentista, ubicado en el consejo popular Belén del municipio La Habana Vieja, según la nota publicada en las redes sociales.

Además indica que desde horas de la madrugada laboran en el lugar del suceso “fuerzas conjuntas de rescate y salvamento, la Policía Nacional Revolucionaria y el Ministerio de Salud Pública”.

Una ficha arquitectónica que describe el estado técnico y componentes estructurales de la edificación -de la primera mitad del siglo XX- lo evalúa de “malo”, requerido de una “reparación mayor” y de acciones constructivas de “emergencia”.

La situación de la vivienda es uno de los principales problemas socioeconómicos de Cuba, particularmente en La Habana, la provincia más poblada con unos 2.1 millones de habitantes.

Datos de 2021 citados por medios oficiales indican que La Habana tiene 185,348 inmuebles en mal estado, de los que 83,878 necesitan una reparación parcial y 46,158 requieren una reforma capital.

Además, se precisan 43,854 hogares para damnificados por derrumbes previos -que residen en albergues estatales-, así como otras 11,458 casas por el aumento de la población en la ciudad.

Cuba, un país con más de 9.7 millones de habitantes, cuenta con más de 3.9 millones de viviendas de las que el 37% se encuentran en regular y mal estado técnico, de acuerdo con cifras de 2021 de la Dirección General de la Vivienda.

Según informes oficiales, el país necesita alrededor de un 20% más de viviendas de las que tiene construidas en la actualidad y acumula un déficit de en torno a 800,000 casas.

La burbuja inmobiliaria de la isla se encuentra deteriorada por la escasez de materiales y la falta de mantenimiento, frutos ambos de la crisis económica que arrastra el país y el azote de desastres naturales como huracanes.

Tags
Breaking NewsLa HabanaCuba
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 16 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: