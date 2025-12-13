Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ejército de Myanmar admite ataque aéreo contra hospital que dejó 30 fallecidos

Fallecieron pacientes, trabajadores médicos y niños

13 de diciembre de 2025 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la imagen, proporcionada por Wai Hun Aung, varias personas revisan edificios dañados en el hospital. (Wai Hun Aung)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Ejército de Myanmar reconoció el sábado que hubo un ataque aéreo contra un hospital en el estado occidental de Rakhine, que, según un rescatista local y reportes de medios, provocó la muerte de más de 30 personas, incluidos pacientes, trabajadores médicos y niños.

En un comunicado publicado por el periódico estatal Global New Light of Myanmar, la oficina de información del Ejército señaló que varios grupos armados usaron el hospital como su base. Entre ellos están el Ejército Arakan, de carácter étnico, así como la Fuerza de Defensa del Pueblo y el Ejército de Liberación del Pueblo Bamar o BPLA por sus siglas en inglés, milicias prodemocracia formadas después de la toma del poder por parte del Ejército en 2021, según el comunicado.

En el documento se indica que el Ejército llevó a cabo las medidas de seguridad necesarias y lanzó el miércoles una operación antiterrorista contra los edificios del hospital. Añadió que los muertos o heridos eran miembros armados de grupos opositores y sus simpatizantes, pero no civiles.

Myanmar ha estado en conflicto desde que el Ejército tomó el poder en 2021, desencadenando una amplia oposición popular. Muchos opositores al régimen militar han tomado las armas desde entonces, y grandes partes del país están ahora envueltas en conflicto.

Un alto funcionario de los servicios de rescate en Rakhine dijo el jueves a The Associated Press que 34 personas, entre los que había varios pacientes y personal médico, murieron y unas 80 más resultaron heridas cuando un avión de combate del Ejército lanzó dos bombas sobre el hospital general en el municipio de Mrauk-U, un área controlada por el Ejército Arakan. El funcionario afirmó que el edificio del hospital fue destruido por las bombas el miércoles por la noche.

Las Naciones Unidas dijeron el jueves en un comunicado que el ataque era parte de un patrón más amplio de ataques que afectan a personas y objetos civiles y que devastan comunidades en todo el país.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, dijo en un comunicado en X que se sentía “horrorizado” por el ataque al hospital, que proporcionaba atención primaria de salud, afirmando que impedirá el acceso a la atención médica a comunidades enteras.

Malasia, país que preside actualmente la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, condenó el sábado el ataque aéreo al hospital de Mrauk-U en un comunicado, calificando los ataques a civiles e instalaciones médicas como inaceptables y como una violación de los principios de la Carta de la ASEAN.

Instó a todas las partes en Myanmar a detener inmediatamente la violencia indiscriminada y a proteger a los civiles y la infraestructura civil.

Las críticas de la ASEAN a sus propios miembros, incluido Myanmar, son infrecuentes.

Mrauk-U, ubicada a 530 kilómetros (326 millas) al noroeste de Yangon, la ciudad más grande del país, fue capturada por el Ejército Arakan en febrero de 2024.

El Ejército Arakan es el ala militar bien entrenada y armada del movimiento étnico minoritario Rakhine, que busca autonomía del gobierno central de Myanmar. Comenzó su ofensiva en Rakhine en noviembre de 2023, y ha capturado un cuartel general regional del Ejército de gran importancia estratégica y 14 de los 17 municipios de Rakhine.

En su comunicado emitido el jueves, el grupo prometió que buscará la rendición de cuentas en cooperación con organizaciones globales para asegurar justicia y tomar “acciones fuertes y decisivas” contra el Ejército.

El grupo también dijo en comunicados separados que el Ejército había lanzado una serie de ataques aéreos nocturnos en cinco ciudades de Rakhine desde el ataque al hospital y que al menos ocho civiles murieron y otros diez resultaron heridos.

Tags
Breaking NewsMyanmarONU
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 13 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: