El líder norcoreano Kim Jong Un supervisa la prueba de lanzacohetes con su hija

SEÚL, Corea del Sur - El gobernante norcoreano Kim Jong Un, acompañado por su hija adolescente, observó una prueba de fuego real de sistemas de lanzamiento de múltiples cohetes, informó el domingo la prensa estatal.

La movida podría ser una respuesta a los ejercicios militares en curso entre Estados Unidos y Corea del Sur, que Pyongyang considera un ensayo de invasión.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) informó que Kim presenció un ejercicio de ataque el sábado, en el que participaron 12 lanzacohetes ultraprecisos de 600 milímetros frente a la costa oriental norcoreana.

Las fuerzas armadas de Corea del Sur indicaron que ese día detectaron unos 10 misiles balísticos, los cuales fueron disparados desde la región de la capital norcoreana hacia el mar del Este.

El consejo de seguridad nacional surcoreano calificó los lanzamientos como una provocación que violó resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las cuales prohíben cualquier actividad balística por parte de Pyongyang.

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Kim declaró que el ejercicio “inquietará” a los “enemigos ubicados al alcance de 420 kilómetros” (260 millas) y les dará “una noción sobre la supercapacidad intensiva y destructiva de armas nucleares tácticas”, señaló KCNA. Al parecer se refería a Corea del Sur y a las fuerzas estadounidenses emplazadas en territorio surcoreano.

“Si se utiliza esta arma, nunca se resistirá la infraestructura militar de la parte adversaria que está a su alcance de golpe”, afirmó Kim, según KCNA.

En fotos de KCNA puede verse a Kim y a su hija -de quien se informó que se llama Kim Ju Ae y tiene unos 13 años- caminando cerca de enormes camiones lanzadores color verde olivo y observando armas que eran disparadas desde ellos.

La chica ha acompañado a su padre en numerosos actos de alto perfil, como pruebas de misiles y desfiles militares, desde finales de 2022, lo que ha azuzado especulaciones externas de que está siendo preparada para que sea su heredera.

Expertos señalan que con los lanzacohetes norcoreanos de gran tamaño se difuminan las delimitaciones entre los sistemas de artillería y los misiles balísticos, porque pueden generar su propia propulsión y son teledirigidos durante su envío. El gobierno del país ha dicho que algunos de estos sistemas son capaces de transportar ojivas nucleares.

Los ejercicios militares Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur en primavera -un entrenamiento de puesto de mando simulado por ordenador- se extenderán hasta el 19 de marzo. Corea del Norte suele reaccionar a dicho ejercicio con sus propias pruebas de armamento y una retórica encendida.

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