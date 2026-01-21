El hombre que asesinó al ex primer ministro japonés es condenado a cadena perpetua

Un tribunal japonés sentenció a cadena perpetua a un hombre que admitió haber asesinado al ex primer ministro japonés Shinzo Abe el miércoles. El caso ha revelado décadas de estrechos vínculos entre el partido gobernante de Japón y una controvertida iglesia surcoreana.

Tetsuya Yamagami, de 45 años, se declaró culpable de matar a Abe en julio de 2022 durante un discurso de campaña electoral en la ciudad occidental de Nara.

Abe, uno de los políticos más influyentes de Japón, servía como legislador después de dejar el cargo de primer ministro cuando fue asesinado en 2022, y hacía campaña en la ciudad occidental de Nara. El suceso conmocionó a una nación con un estricto control de armas.

Yamagami se declaró culpable de asesinato en el juicio que comenzó en octubre. El Tribunal de Distrito de Nara anunció el miércoles que había emitido un veredicto de culpabilidad y sentenció a Yamagami a cadena perpetua, tal como solicitaron los fiscales.

Takashi Fumimoto, uno de los abogados defensores, dijo que la decisión no tomó en cuenta su solicitud de clemencia y era “lamentable” El equipo legal de Yamagami consideraría una apelación después de consultarlo con él, señaló.

El tirador dijo estar motivado por el odio hacia una iglesia controversial

Yamagami afirmó que mató a Abe después de ver un mensaje en vídeo que el exlíder envió a un grupo afiliado a la Iglesia de la Unificación. Añadió que su objetivo era dañar a la iglesia, a la que odiaba, y exponer sus vínculos con Abe, según dijeron los investigadores .

Los fiscales exigieron cadena perpetua para Yamagami, señalando la gravedad del ataque y el peligro que causó en un concurrido acto de campaña. Sus abogados buscaron una sentencia de no más de 20 años, citando sus problemas como hijo de una seguidora de la iglesia. La ley japonesa autoriza la pena de muerte en casos de asesinato, pero la fiscalía no suele solicitarla a menos que al menos dos personas sean asesinadas.

La revelación de los estrechos vínculos entre el gobernante Partido Liberal Democrático y la iglesia llevó al partido a distanciarse de la congregación. También provocó investigaciones que llevaron a que una decisión judicial despojara a la rama japonesa de la iglesia de su estatus religioso exento de impuestos y se ordenara su disolución. La iglesia ha apelado y está pendiente de una decisión.

El asesinato también llevó a la Policía Nacional a aumentar la protección policial de los dignatarios.

Abe era uno de los políticos más influyentes de Japón

De linaje político, Abe fue el líder japonés de posguerra que más años estuvo en el poder, manteniéndose en el cargo durante nueve años antes de renunciar en 2021. Lideró la mayor facción del partido gobernante y forjó una amistad con el presidente estadounidense Donald Trump.

Abe es recordado por sus puntos de vista archiconservadores sobre seguridad y temas históricos, y fue respaldado por grupos de derecha, incluida la Iglesia de la Unificación. Su protegida Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre como la primera mujer primera ministra de Japón, defiende ahora posiciones similares.

Una investigación sobre el asesinato de Abe reveló estrechos vínculos entre su partido gobernante y la iglesia, que se remontan a un movimiento anticomunista de la década de 1960 apoyado por el abuelo de Abe, el ex primer ministro Nobusuke Kishi.

Yamagami dijo que mientras planeaba su ataque, vio la aparición de Abe en un mensaje de video mostrado en una reunión de la Federación para la Paz Universal, relacionada con la iglesia.

Disparos en un concurrido acto de campaña

Abe fue baleado el 8 de julio de 2022, mientras daba un discurso ante una estación de tren en Nara. En imágenes grabadas por cámaras de televisión, se oyen dos disparos mientras el político levanta el puño. Se desploma sujetándose el pecho, con la camisa manchada de sangre. Los funcionarios dicen que Abe murió casi instantáneamente.

Yamagami fue capturado en el lugar. Dijo que inicialmente planeó matar al líder de la Iglesia de la Unificación, pero cambió de objetivo a Abe debido a la dificultad de acercarse al líder.

El reo dijo al tribunal el año pasado que eligió a Abe como una figura que ejemplificaba la conexión entre la política japonesa y la iglesia, según NHK .

Yamagami se disculpó con la viuda de Abe, Akie Abe, en una sesión anterior del tribunal, diciendo que no tenía rencor contra su familia y que no tenía excusa para defenderse, según NHK.

Yamagami ganó simpatía entre personas escépticas con la iglesia

El caso de Yamagami también llamó la atención entre los hijos de los adeptos de la Iglesia de la Unificación en Japón e influyó en una ley destinada a restringir las solicitudes de donaciones maliciosas por parte de grupos religiosos y otros.

Miles de personas firmaron una petición solicitando clemencia para Yamagami, y otros han enviado paquetes de ayuda a sus familiares y al centro de detención donde está recluido.

