Suscriptores
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La Fiscalía japonesa pide cadena perpetua para el asesino de Shinzo Abe

El ex primer ministro fue asesinado en 2022 mientras pronunciaba un discurso

18 de diciembre de 2025 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. (FRANCK ROBICHON / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Fiscalía japonesa solicitó este jueves la cadena perpetua para Tetsuya Yamagami, acusado de asesinar al ex primer ministro Shinzo Abe con un arma casera en 2022, durante la última sesión de su juicio, que comenzó a finales de octubre, recogen los medios japoneses presentes en la sala.

Yamagami, de 45 años, ya se declaró culpable de los cargos principales al comienzo del proceso, por lo que toda la atención está puesta ahora en la dureza de la sentencia, que se emitirá previsiblemente a mediados de enero.

Antes de conocerse la solicitud de los fiscales, la viuda del exmandatario, Akie Abe, pidió al acusado “afrontar lo que hizo y pagar por sus crímenes”, en un comunicado leído en la sala por un abogado.

“La sensación de pérdida por la repentina pérdida de mi esposo nunca desaparecerá. Le pido al acusado afrontar lo que hizo y pagar por sus crímenes”, dijo, en declaraciones recogidas por la cadena pública NHK.

La mujer estuvo presente hace dos semanas en una de las vistas del juicio, aunque no ejerció su derecho a interrogar a Yamagami en virtud a un sistema que permite a víctimas o familiares cuestionar a los acusados en casos graves.

Yamagami ha afirmado que disparó a Abe por sus supuestos vínculos con el grupo religioso conocido como Iglesia de la Unificación, o ‘secta Moon’, al que acusó de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota.

El crimen conmocionó al mundo y, al mismo tiempo, destapó un escándalo por los vínculos de algunos miembros del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) con la polémica organización.

El magnicidio hizo que muchas víctimas del credo en Japón sacaran a la luz sus historias, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.

Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la ‘secta Moon’, fundada en 1954 en Corea del Sur, como organización religiosa, aunque el grupo apeló la decisión y el proceso judicial continúa.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
