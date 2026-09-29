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El huracán Polo toca tierra en Baja California con pronósticos de vientos “mortales”

El huracán Polo azotó territorio mexicano con inundaciones y vientos de 110 millas por hora

29 de septiembre de 2026 - 10:07 AM

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Unos trabajadores remolcan una embarcación hasta la orilla mientras el huracán Polo se acerca a Puerto San Carlos, en el estado de Baja California. (Eduardo Verdugo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Puerto San Carlos, México - El huracán Polo tocó tierra en las primeras horas del martes en el estado mexicano de Baja California con inundaciones repentinas y vientos que los meteorólogos describieron como “una amenaza para la vida”.

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El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que el huracán de categoría 2 impactó tierra justo al sur de Las Barrancas, México, unas 80 millas (130 kilómetros) al norte de Cabo San Lázaro y a unas 70 millas (115 kilómetros) al sur de Mulegé, con vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora (175 kilómetros por hora), mientras avanzaba hacia el noreste a 13 mph (20 km/h).

El Centro Nacional de Huracanes indicó que Polo era una tormenta de categoría 3 el lunes, con vientos máximos sostenidos de 115 mph (185 km/h). Se esperaba que dejara entre 6 a 12 pulgadas (15 y 30 centímetros) de lluvia en partes de Baja California.

Los meteorólogos habían pronosticado que Polo golpearía el territorio continental mexicano con vientos que amenazaban la vida y con inundaciones repentinas previstas. Podría llevar lluvias intensas e inundaciones a partes del suroeste de Estados Unidos más adelante en la semana.

Mientras tanto, el centro de huracanes informó que la tormenta tropical Rachel se desplazaba en paralelo a la costa de México la madrugada del martes. La tormenta se encontraba 300 millas (485 kilómetros) al oeste-suroeste de Acapulco y a unos 315 millas (505 kilómetros) al sur de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 60 mph (95 km/h), mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste a 12 mph (19 km/h).

Una persona reacciona ante el fuerte oleaje provocado por el paso del huracán Polo, este miércoles, en Acapulco, Guerrero, México. El fenómeno, debilitado a categoría 4, mantiene un desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico mexicano. Oleaje en las costas de Acapulco, México, mientras el huracán Polo se aproxima a la región del Pacífico. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que, aunque se esperan fluctuaciones en su intensidad, el sistema continuará como un huracán mayor muy poderoso durante los próximos días.La rápida intensificación del huracán Polo esta semana sorprendió a científicos y autoridades. El investigador Philip Klotzbach, de la Universidad Estatal de Colorado, atribuyó el fortalecimiento al fenómeno climático El Niño, relacionado con condiciones extremas de sequía e inundaciones en distintas regiones.
1 / 10 | 📸 En imágenes: así se vive en México la amenaza del huracán Polo. Una persona reacciona ante el fuerte oleaje provocado por el paso del huracán Polo, este miércoles, en Acapulco, Guerrero, México. El fenómeno, debilitado a categoría 4, mantiene un desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico mexicano. - David Guzmán

El huracán Nolo seguía siendo un fuerte huracán la noche del lunes, pero se estaba alejando de Hawái.

La península de Baja California se preparaba para Polo

El gobierno del estado mexicano norteño de Sonora anunció la noche del lunes que suspendería todas las actividades “no esenciales”, incluidas la escuela, los deportes y el trabajo no esencial en la capital del estado y en más de una docena de municipios.

La Marina de México señaló que tenía personal listo a lo largo de la costa norte del Pacífico y desplegó tres embarcaciones que podrían transportar ayuda a comunidades costeras aisladas por Polo. Autoridades locales a lo largo de la península de Baja California indicaron que tenían albergues listos, mientras que se suspenderán los viajes en la zona y se cerrarían los puertos en toda la región.

Una temporada de tormentas más intensa de lo normal en el Pacífico

La actividad de tormentas en el Pacífico ha estado por encima del promedio durante lo que ya es el pico de la temporada de huracanes, según Bob Oravec, meteorólogo principal del Servicio Nacional de Meteorología (SNM). Explicó que ese patrón es coherente con los años de El Niño, cuando el Pacífico suele registrar más tormentas tropicales y huracanes.

Se esperaba que el impacto se extendiera al suroeste de Estados Unidos, con Arizona, Utah, Nuevo México y Texas recibiendo varios centímetros de lluvia. Los cañones áridos y las extensiones rocosas con poca vegetación favorecen las inundaciones repentinas, y el tiempo tropical añade más riesgo, afirmó Andrew Mangham, hidrólogo principal de servicios del SNM en Albuquerque, Nuevo México.

Una tormenta potente y de desplazamiento lento recorrió la costa del noreste de Estados Unidos el sábado, con vientos fuertes que dejaron sin electricidad a miles de personas, además de generar grandes olas y lluvias intensas que crearon condiciones peligrosas en algunos lugares.Ted Friedli recorre en kayak un tramo inundado de Florence Ave. durante una tormenta del noreste en Long Branch, Nueva Jersey.Ryanna Fry fotografía las nubes mientras el huracán Nolo se encontraba cerca, el viernes, de Kona, Hawaii.
1 / 16 | Inundaciones, fuerte oleaje y apagones: tormentas amenazan varias regiones de Estados Unidos. Una tormenta potente y de desplazamiento lento recorrió la costa del noreste de Estados Unidos el sábado, con vientos fuertes que dejaron sin electricidad a miles de personas, además de generar grandes olas y lluvias intensas que crearon condiciones peligrosas en algunos lugares. - Noah K. Murray

“Nos alcanzará aquí en muy, muy poco tiempo. Y eso no es realmente lo que queremos. Queremos lluvias agradables, ya sabe, durante todo el verano”, comentó Mangham.

Las inundaciones y los deslaves siguen siendo un riesgo en Hawaii

El huracán Nolo se había desplazado el lunes hasta ubicarse a unas 425 millas (685 kilómetros) al oeste-suroeste de Honolulu. La tormenta estaba unas 330 millas (535 kilómetros) al sur-sureste de French Frigate Shoals, con vientos máximos sostenidos de 120 mph (195 km/h), y se movía hacia el norte-noroeste a 15 mph (24 km/h).

Nolo empapó comunidades del sur y del sureste de la Isla Grande de Hawaii durante el fin de semana. Integrantes de la Guardia Nacional de Hawaii rescataron a 19 personas de las inundaciones durante el fin de semana, informó la Guardia Nacional de Estados Unidos en una publicación en Facebook.

Según el Centro Nacional de Huracanes, el huracán se acercaba al Monumento Nacional Marino papahanaumokuakea, un área de conservación marina, y advirtió que la tormenta podría generar condiciones peligrosas en la zona a partir del martes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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HuracanesTemporada de huracanesMéxicoCentro Nacional de HuracanesBreaking News
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