El líder supremo de Irán advierte que cualquier ataque de Estados Unidos desencadenaría una “guerra regional”

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - El líder supremo de Irán advirtió el domingo que cualquier ataque de Estados Unidos desataría una “guerra regional” en Medio Oriente, escalando aún más las tensiones mientras el presidente Donald Trump ha amenazado con golpear militarmente a la República Islámica por su represión de las recientes protestas nacionales.

Los comentarios del ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, son la amenaza más directa que ha hecho hasta ahora mientras el portaaviones USS Abraham Lincoln y los buques de guerra estadounidenses asociados están en el mar Arábigo, enviados por Trump allí tras la sangrienta represión de Teherán contra las protestas en todo el país.

Aún no está claro si Trump utilizará la fuerza. Ha repetido en varias ocasiones que Irán quiere negociar y ha mencionado el programa nuclear de Teherán como otra cuestión que quiere que se resuelva.

Pero Jamenei también se refirió a las protestas en todo el país como “un golpe de Estado”, endureciendo la posición del gobierno, ya que, según los informes, decenas de miles de personas han sido detenidas desde el inicio de las manifestaciones. Los cargos de sedición en Irán pueden acarrear la pena de muerte, lo que vuelve a renovar la preocupación por la posibilidad de que Teherán lleve a cabo ejecuciones masivas de los detenidos, una línea roja para Trump.

Irán también había planeado un simulacro militar con fuego real para el domingo y el lunes en el estratégico estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado. El Mando Central del ejército estadounidense había advertido que no se amenazara a los buques o aviones estadounidenses durante el simulacro ni se interrumpiera el tráfico comercial.

Jamenei advierte a Estados Unidos

Jamenei se dirigió a una multitud en su recinto de Teherán cuando Irán celebraba el inicio de un día de conmemoración de la Revolución Islámica de 1979. En un momento dado, describió a Estados Unidos como interesado en su petróleo, gas natural y otros recursos minerales, diciendo que querían “apoderarse de este país, igual que lo controlaban antes”.

“Los estadounidenses deben ser conscientes de que si esta vez libran una guerra, será una guerra regional”, afirmó.

El líder supremo añadió que: “No somos los instigadores, no vamos a ser injustos con nadie, no planeamos atacar a ningún país. Pero si alguien muestra codicia y quiere atacar o acosar, la nación iraní le asestará un duro golpe”.

Jamenei también endureció su postura sobre las manifestaciones, tras haber reconocido anteriormente que algunas personas tenían quejas económicas legítimas que desencadenaron sus protestas. Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente por el colapso del rial iraní. Pronto se convirtieron en un desafío directo al gobierno de Jamenei.

“La reciente sedición fue similar a un golpe de Estado. Por supuesto, el golpe fue reprimido”, dijo. “Su objetivo era destruir centros sensibles y eficaces implicados en la gestión del país, y por ello atacaron a la policía, centros gubernamentales, instalaciones (de la Guardia Revolucionaria), bancos y mezquitas, y quemaron ejemplares del Corán. Su objetivo eran los centros que dirigen el país”.

La agencia estadounidense Human Rights Activists New Agency, que cuenta con una red dentro de Irán para verificar su información, informa de que más de 49,500 personas han sido detenidas en la represión. Afirma que la violencia ha causado la muerte de al menos 6,713 personas, en su gran mayoría manifestantes. Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente las cifras de muertos y detenidos, dado que las autoridades han cortado la conexión a Internet de Irán con el resto del mundo.

Hasta el 21 de enero, el gobierno iraní había cifrado el número de muertos en 3,117, cifra muy inferior, diciendo que 2,427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y calificando al resto de “terroristas”. En el pasado, la teocracia iraní ha subestimado o no ha informado de las víctimas mortales de los disturbios.

El número de muertos supera el de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas y recuerda el caos que rodeó a la revolución de 1979.

El presidente del Parlamento dice que los militares de la UE se consideran grupos terroristas

El presidente del Parlamento iraní, por su parte, declaró que la República Islámica considera ahora a todos los ejércitos de la Unión Europea grupos terroristas, arremetiendo contra ellos después de que el bloque declarara grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria, paramilitar del país, por haber participado en la sangrienta represión.

Mohammad Bagher Qalibaf, antiguo comandante de la Guardia, anunció la designación terrorista, que probablemente será más que nada simbólica. Irán ha utilizado una ley de 2019 para declarar recíprocamente grupos terroristas a los ejércitos de otras naciones, después de que Estados Unidos declarara a la Guardia grupo terrorista ese mismo año.

Qalibaf hizo el anuncio mientras él y otros parlamentarios vestían uniformes de la Guardia en apoyo de la fuerza. La Guardia, que también controla el arsenal de misiles balísticos de Irán y tiene grandes intereses económicos en el país, sólo responde ante Jamenei.

“Al intentar atacar a la (Guardia), que ha sido en sí misma la mayor barrera para la propagación del terrorismo a Europa, los europeos se han disparado en el pie y, una vez más, por obediencia ciega a los estadounidenses, han decidido en contra de los intereses de su propio pueblo”, afirmó Qalibaf.

Los legisladores presentes en la sesión corearon posteriormente: “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!” en la sesión.

Trump dice que Irán está “hablando seriamente” con EEUU

Trump ha establecido dos líneas rojas para la acción militar: el asesinato de manifestantes pacíficos o la posible ejecución masiva de los detenidos en una gran represión de las manifestaciones. También ha empezado a hablar cada vez más del programa nuclear iraní, que Estados Unidos negoció con Teherán en varias sesiones antes de que Israel iniciara una guerra de 12 días contra Irán en junio.

Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes durante la guerra. La actividad en dos de los emplazamientos sugiere que Irán podría estar intentando ocultar la vista de los satélites mientras trata de salvar lo que queda allí.

Trump declinó el sábado por la noche decir si había tomado una decisión sobre lo que quería hacer con respecto a Irán.

En declaraciones a los periodistas mientras volaba hacia Florida, Trump eludió una pregunta sobre si Teherán se envalentonaría si Estados Unidos se retractara de lanzar ataques contra Irán, y dijo: “Algunas personas piensan eso. Otros no”.

Trump dijo que Irán debería negociar un acuerdo “satisfactorio” para evitar que el país de Oriente Medio consiga armas nucleares, pero afirmó: “No sé si lo harán. Pero están hablando con nosotros. Hablando seriamente con nosotros”.

