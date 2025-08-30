El Salvador alcanza 1,000 días sin homicidios: Bukele atribuye la baja al Plan Control Territorial

1 / 17 En las entrañas de la megacárcel de Bukele: 17 fotos que muestran cómo es la vida dentro de la prisión en El Salvador

El ministro de Paz y Justicia de Costa Rica visitó El Salvador para un encuentro con su par en el que repasaron la política de mano dura aplicada por el gobierno de Nayib Bukele en los últimos tres años, con miras a replicar parte de esa estrategia.

Salvador Melendez