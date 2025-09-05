Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
90°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El terremoto en Afganistán deja 6,700 casas destruidas y 500,000 personas afectadas

Además, el temblor destruyó 68 fuentes de agua y provocó la muerte de ganado en varias provincias

5 de septiembre de 2025 - 12:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Casas con daños en Kunar, en Afganistán, como consecuencia del terremoto. (HAMID SABAWOON)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Asadabad, Afganistán - Más de 6,700 familias se han quedado sin hogar en el este de Afganistán tras el devastador terremoto del pasado domingo, que causó la muerte de más de 2,200 personas y afecta a al menos 500,000, según los últimos informes de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y agencias de la ONU.

RELACIONADAS

Además de las viviendas, el terremoto destruyó 68 fuentes de agua y provocó la muerte de ganado en las provincias de Kunar y Nangarhar, aniquilando los medios de subsistencia de una población eminentemente rural, detalla el informe de ECHO de este viernes.

La crisis se intensificó en la noche del jueves, cuando un nuevo y fuerte seísmo de magnitud 5.6 sacudió la misma zona, complicando las labores de rescate y la evaluación de daños en curso.

La pérdida de viviendas ha creado un drama secundario en los desbordados centros de salud. Un informe del Clúster de Salud de la ONU revela que en el Hospital Regional de Nangarhar, que atiende los casos más críticos, muchos de los heridos que reciben el alta médica no tienen un hogar al que regresar y permanecen en las instalaciones sanitarias.

Siete temblores sacuden a Afganistán dejando miles de personas fallecidas

Siete temblores sacuden a Afganistán dejando miles de personas fallecidas

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que otras réplicas podrían continuar sintiéndose en la zona afectada desde el sábado.

Esta situación es especialmente crítica para las mujeres, que constituyen la mayoría de los afectados, según una primera evaluación en la zona.

El terremoto ha golpeado un país que ya se encontraba en una profunda crisis humanitaria. El sistema de salud afgano, descrito como “fragmentado y severamente desabastecido” tras décadas de conflicto, ya afrontaba un severo déficit de financiación antes del desastre, habiendo recibido solo una fracción de los fondos necesarios para 2025.

A esta situación se suma la presión del regreso de 1.6 millones de refugiados en 2025 y la existencia de millones de desplazados internos, en un país donde casi la mitad de la población ya necesitaba ayuda para sobrevivir.

Miles de personas murieron tras un terremoto de magnitud 6.0.El epicentro del sismo, ocurrido a solo ocho kilómetros de profundidad, se ubicó a 27 km de Jalalabad, la capital de la provincial de Nangarhar, fronteriza con la provincia de Kunar, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).Un helicóptero militar traslada a víctimas heridas.
1 / 22 | El terremoto más mortífero en la historia moderna de Afganistán: reportan sobre 2,000 muertes. Miles de personas murieron tras un terremoto de magnitud 6.0. - WAKIL KOHSAR

Las organizaciones humanitarias han hecho un llamamiento para la “liberación urgente de fondos de emergencia”, iniciando una carrera contrarreloj para proveer refugio y asistencia vital antes de la llegada del invierno.

Tags
Breaking NewsTerremotosAfganistán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: