El viaje del León XIV a África le lleva a una fuente de crecimiento para la Iglesia y a retos críticos

Ciudad del Vaticano - Cuando el papa León XIV se declaró “hijo de San Agustín” la noche de su elección, algunos argelinos lo interpretaron como que sus antepasados procedían del país norteafricano donde vivió y murió el santo del siglo V.

La frase de León se refería, por supuesto, a su espiritualidad agustiniana. Pero su conexión con el argelino San Agustín, la gran figura del cristianismo bien conocida por la mayoría musulmana suní de Argelia, sirvió al menos para presentar favorablemente a León a un país que le dará la bienvenida el lunes en la primera visita papal de su historia.

La estancia de dos días de León da el pistoletazo de salida a una ambiciosa odisea a través de cuatro países africanos -Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial- tan vertiginosa en su complejidad logística que recuerda los viajes por todo el mundo de San Juan Pablo II en sus primeros años.

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León, de 70 años, recorrerá más de 17,700 kilómetros en 18 vuelos durante 11 días a partir del lunes y pronunciará discursos y homilías en francés, español, portugués e inglés. Está dando prioridad a una parte del mundo que es crucial para el crecimiento continuado de la Iglesia católica, pero que también plantea retos únicos.

Con tal variedad de culturas e historias, los temas que planteará abarcan toda la gama, incluyendo la migración y la explotación de los recursos naturales y humanos en una región que produce gran parte del petróleo del mundo, pero donde proporciones significativas de la población viven en la pobreza. Según el Vaticano, León hablará también de la corrupción en regímenes a menudo autoritarios y del papel de los líderes políticos en países donde dos de los presidentes llevan décadas en el poder.

Se esperan grandes multitudes en Camerún, donde el 29% de la población es católica y 600.000 personas asistirán a una de las misas de León. León presidirá un “encuentro por la paz” en la ciudad de Bamenda, al noroeste de Camerún, asolada por la violencia separatista.

“Ver a Su Santidad el papa León XIV llegar a Camerún, para nosotros que somos cristianos católicos, refuerza aún más nuestra fe, refuerza aún más nuestros lazos con nuestro Dios”, dijo Simon Pierre Ngombo, camerunés católico. “Es un momento perfecto para tocarnos el corazón”.

Un mensaje de coexistencia pacífica

Argelia dará al papa estadounidense la oportunidad de promover la coexistencia pacífica entre cristianos y musulmanes, en un momento de tensiones mundiales por la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán. A pesar de la guerra, no se han previsto medidas de seguridad adicionales, según el Vaticano.

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León, que ya se ha posicionado como un contrapeso estadounidense al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará la Gran Mezquita de Argel, y se espera que se plantee el diálogo interreligioso, dijo el arzobispo de Argel, el cardenal Jean-Paul Vesco.

En la costa septentrional de África, Argelia vivió una brutal guerra civil en los años noventa, conocida localmente como la “década negra”, en la que murieron unas 250.000 personas mientras el ejército luchaba contra una insurgencia islamista. En fecha tan reciente como el año pasado, Argelia seguía afrontando las heridas de su legado colonial: los legisladores votaron a favor de declarar delito la colonización francesa del país norteafricano y pidieron la restitución de las propiedades de las que Francia se apoderó durante sus 130 años de dominio.

La visita “sirve de puente entre el mundo cristiano y el musulmán, al tiempo que refleja la riqueza de la historia del país”, declaró Vesco a la agencia oficial de noticias argelina, APS.

Sin embargo, las autoridades argelinas rechazaron la petición del Vaticano de que León visitara Médéa (50 kilómetros al sur de Argel) para rezar en el monasterio de Tibhirine, donde siete monjes trapenses franceses fueron secuestrados y asesinados el 21 de mayo de 1996 por combatientes islámicos durante la guerra civil.

“Argelia no tiene intención de reabrir un capítulo doloroso de su historia”, escribió el diario gubernamental El Moudjahid en apoyo de la decisión del gobierno.

Se espera que León se refiera al sacrificio de los monjes, que se encontraban entre los 19 sacerdotes, monjas y otros católicos asesinados durante la guerra. Fueron beatificados en 2018 como mártires de la fe en lo que entonces fue la primera ceremonia de beatificación de este tipo en el mundo musulmán.

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Una iglesia en crecimiento, con retos crecientes

África en su conjunto aportó más de la mitad de los 15,8 millones de nuevos católicos que se bautizaron en 2023, es decir, 8,3 millones de nuevos católicos africanos, según las últimas estadísticas del Vaticano.

El continente también aporta cada año miles de hombres al sacerdocio y mujeres a las órdenes religiosas, convirtiendo un continente que durante mucho tiempo fue receptor de misioneros occidentales en uno que exporta sus sacerdotes y monjas al extranjero.

Según las estadísticas del Vaticano, Angola y Camerún producen cada año uno de los mayores números de seminaristas del continente. En diciembre de 2024, por ejemplo, Angola contaba con 2.366 candidatos al sacerdocio en los seminarios mayores y Camerún con 2.218, justo por detrás de las potencias vocacionales africanas de Nigeria, Congo y Tanzania.

Pero el crecimiento exponencial también ha traído desafíos. Cuando los papas anteriores se dirigieron al clero africano, a menudo les recordaron la necesidad de adherirse a los votos de celibato. Cuando el papa Benedicto XVI visitó Angola y Camerún en 2009, su viaje se vio ensombrecido por sus comentarios sobre la posibilidad de que los preservativos empeoraran la crisis del sida, lo que provocó la condena de numerosos expertos en salud pública.

Un gran problema al que se enfrenta actualmente la Santa Sede son las rivalidades étnicas que impregnan la vida eclesiástica. Esto es especialmente cierto en el nombramiento de obispos, que a menudo son responsables de franjas de territorio que abarcan varios grupos étnicos, y se encuentran con el rechazo de sacerdotes o fieles, dijo el Rev. Fortunatus Nwachukwu, número 2 de la oficina de evangelización misionera del Vaticano.

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El problema se conoce como el “síndrome del hijo de la tierra”, cuando la Santa Sede insiste en que “la Iglesia debe hablar del ‘hijo de la Iglesia’”, dijo.

Otra cuestión a la que se enfrenta la Iglesia africana es la práctica de la poligamia, planteada con tanta insistencia por los obispos africanos como un tema crítico a lo largo de los años que la Santa Sede publicó el año pasado todo un documento doctrinal sobre el valor de la monogamia y creó un grupo especial de estudio al respecto.

La doctrina católica sostiene que el matrimonio es una unión monógama y para toda la vida entre un hombre y una mujer. Esta postura crea tensiones e incompatibilidades con las normas culturales en algunas partes de África, especialmente en las sociedades agrarias y nómadas, donde las esposas múltiples que pueden producir numerosos hijos se consideran una necesidad para la supervivencia.

León tendrá muchos encuentros con el clero católico, los obispos y los fieles ordinarios en los que podrá subrayar el valor de la familia católica, dijo el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

Industrias extractivas y corrupción

Algunos de los países que visitará León, todos ellos antiguas colonias europeas, figuran entre los mayores productores mundiales de petróleo y minerales, como oro, diamantes y hierro, cuya extracción ha transformado sus economías en los últimos años.

Pero se espera que León ponga de relieve los efectos negativos de la explotación de los recursos naturales y humanos de África, que sólo ha beneficiado a unos pocos y ha perjudicado al medio ambiente.

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Esto es especialmente cierto en Guinea Ecuatorial, donde el Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo lleva en el poder desde 1979 y, junto con su familia, está acusado de corrupción generalizada y autoritarismo.

Es una cuestión que el papa Francisco ha priorizado durante su pontificado y articulado en su encíclica medioambiental de 2015, “Alabado sea”, que León ha respaldado y promovido firmemente.

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