NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Embajadora de Estados Unidos cierra oficina de la DEA en Santo Domingo: No toleraré percepción de corrupción

No especificó una razón

12 de febrero de 2026 - 4:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Sin especificar la causa, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana anunció este jueves el cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que se encuentra en Santo Domingo.

RELACIONADAS

La embajadora Leah Campos publicó un mensaje en las redes sociales del órgano diplomático asegurando que no tolerará la corrupción, rechazando cualquier intento realizado por un funcionario que intente utilizar “el cargo oficial para beneficio propio”.

La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro”, indicó esta tarde un mensaje transmitido a través de la red social X.

Luego de esto, Campos indicó que, “por ello”, decidió clausurar de manera temporal la sede de la DEA en el territorio dominicano.

“La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”, comunicó Campos.

El pasado 4 de febrero, el administrador de la DEA en la región del Caribe, Michael Miranda, se reunió en República Dominicana con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa.

En esa ocasión, Miranda destacó su firme apoyo a las operaciones de interdicción que realiza el Gobierno dirigido por el presidente Luis Abinader, conjuntamente con las autoridades estadounidenses, para combatir el narcotráfico, lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.

En ese encuentro, ambos organismos de seguridad antidrogas evaluaron las acciones desarrolladas el pasado año y dialogaron sobre las estrategias que implementarán durante los próximos 10 meses.

La embajadora Campos se encuentra en el país ejerciendo sus funciones desde el pasado 30 de octubre, luego de que el Senado de Estados Unidos aprobara que fuese embajadora. La confirmación ocurrió casi un año después, ya que el presidente Donald Trump presentó su nominación en diciembre de 2024.

Durante los primeros cinco meses de gestión, la embajadora ha sostenido reuniones con el mandatario Abinader, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el expresidente Leonel Fernández, la DNCD, entidades empresariales, entre otras.

Breaking NewsRepública DominicanaSanto DomingoDEALuis Abinader
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
