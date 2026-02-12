Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mujer logra escapar tras dos años presuntamente secuestrada por su pareja en España

La víctima figuraba formalmente como desaparecida durante ese periodo de tiempo

12 de febrero de 2026 - 1:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mujer, marroquí de 38 años, presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Murcia, España- Una mujer de 38 años logró escapar tras dos años secuestrada en Murcia, al sureste de España, presuntamente por su pareja, un hombre de unos 50 años que ha sido detenido y acusado de violencia de género y detención ilegal.

RELACIONADAS

Fuentes de la Policía Nacional informaron este jueves a EFE de que la detención se produjo en la tarde del miércoles después de que la víctima lograra escapar de la casa en la que había permanecido retenida todo ese tiempo, en la pedanía murciana de San José de la Vega. Su familia había denunciado la desaparición en abril de 2024.

La mujer, marroquí de 38 años, presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo.

Según contó ella misma al periódico local “La opinión de Murcia”, el hombre la sometía a “numerosas vejaciones y palizas por las cuales habría hasta perdido la visión de un ojo” y la mantenía maniatada mientras le daba palizas o la violaba.

Junto a su pareja sentimental, de nacionalidad española, han sido arrestados otros tres hombres como presuntos autores de un delito de encubrimiento porque, al parecer, eran conocedores de la situación y no lo denunciaron.

Los cuatro detenidos se encuentran desde el miércoles en dependencias policiales y serán puestos a disposición judicial este viernes, según las fuentes.

El delegado del Gobierno de Murcia, Francisco Lucas, indicó a la prensa que la investigación continúa en curso, y señaló que la víctima figuraba formalmente como desaparecida desde hace casi dos años.

El delegado eludió dar más detalles “dada la sensibilidad y complejidad del caso”.

Tags
Breaking NewsEspañaSecuestrosMarruecos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: