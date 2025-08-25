Opinión
25 de agosto de 2025
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Empresario cierra negocio por extorsión y acusa a autoridades en el norte de México

En el primer semestre de 2025, ese país alcanzó una cifra record de 5,887 víctimas de esta modalidad de crimen

25 de agosto de 2025 - 10:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Distintas organizaciones, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), han denunciado que la extorsión es el delito que más impacta a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). (Iván Villanueva)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La extorsión es el delito que más golpea al sector empresarial en México, en el primer semestre de 2025 se alcanzó una cifra récord de 5,887 víctimas, una de ellas es el empresario Moisés Muñiz, quien este domingo publicó un video en redes sociales anunciando el cierre de su restaurante de mariscos, en el municipio de Ensenada (noroeste), por extorsiones ejercidas por el crimen organizado.

RELACIONADAS

“Les quiero hacer un comunicado que es muy triste, muy fuerte y que no termino de procesar, y es la decisión de cerrar permanente mi negocio debido a la situación de inseguridad que enfrenta hoy, particularmente mi municipio de Ensenada”, afirmó Muñiz sobre su negocio ‘El Compa Moy’, ubicado en el estado de Baja California.

Además, aclaró que este cierre obedece a la ola de “extorsiones y cobro de piso” que ha sufrido en varias ocasiones, como muchos otras personas en el sector, pero “ya llegué al límite, no puedo exponerme, a mi familia, a mis clientes, a ese riesgo de que llegue un sicario cobarde (...) y nos asesine por vender comida”.

Distintas organizaciones, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), han denunciado que la extorsión es el delito que más impacta a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

También, han evidenciado que con 5,887 víctimas en el primer semestre, un aumento del 6.9%, el país alcanzó su nivel más alto desde que existen registros, superando incluso el pico de 2022.

En cuanto a la respuesta de las autoridades, Muñiz aclaró que no solamente son incapaces de actuar, sino que también son cómplices del crimen organizado.

“El gobierno no nos quiere ayudar, las autoridades correspondientes tampoco. Estos grupos mencionan que ya tienen comprado tanto el gobierno estatal como federal, y por ende, los municipios, entonces: ¿A quién le pedimos ayuda?”, cuestionó el restaurantero.

A lo largo del video, el joven admitió que ponía en riesgo su vida solo por emitir este contenido en redes sociales, ya que los cárteles “se han apoderado de mi municipio, nadie ha tenido el valor de hablar o decirlo, y aquellos que quieren hacerlo terminan tres metros bajo tierra”.

Antes de finalizar su mensaje, Muñiz le preguntó a la presidenta de México: “¿No que un México sin hambre Claudia (Sheinbaum)?”.

El pasado 6 de julio, México implementó la estrategia nacional contra la extorsión instruida por Sheinbaum, según los resultados reportados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se han atendido 18,239 llamadas, 58% de ellas fueron extorsiones no consumadas “debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva”.

Tags
Breaking NewsMéxicoExtorsión
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
