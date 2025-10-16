“Es un fracaso colectivo”: el papa León XIV condena ante la FAO que millones sigan pasando hambre

Roma - El papa León XIV ha afirmado este jueves que permitir que millones de personas padezcan hambre en el mundo es “un fracaso colectivo”, al inaugurar los actos por el Día Mundial de la Alimentación celebrados en la sede romana de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida, la tecnología ha acercado continentes y el conocimiento ha abierto horizontes antes inimaginables, permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica”, aseveró.

El pontífice estadounidense se desplazó esta mañana del Vaticano hasta la sede romana de la FAO para participar en los actos del Día Mundial de la Alimentación, junto a otras autoridades como la reina Letizia o el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

En su largo discurso, pronunciado en español e inglés, reconoció como “sumamente triste” que actualmente y según los datos de esta agencia especializada de la ONU, 673 millones de personas en el planeta, entre estas muchos niños, “se van a la cama sin comer”.

PUBLICIDAD

“Esto no es casualidad, sino señal evidente de una insensibilidad imperante, de una economía sin alma, de un cuestionable modelo de desarrollo y de un sistema de distribución de recursos injusto e insostenible”, denunció.

León XIV agradeció los proyectos que la FAO implementa en todo el mundo para mejorar la agricultura y la nutrición pero avisó de que la erradicación del hambre, fijada para el 2030 por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, “solo será posible si existe voluntad real”.

“No podemos limitarnos a proclamar valores. Debemos encarnarlos. Los eslóganes no sacan de la miseria”, subrayó.

Porque, apuntó, las cifras del hambre “no son meras estadísticas”.

“Detrás de cada uno de esos números hay una vida truncada, una comunidad vulnerable; hay madres que no pueden alimentar a sus hijos. Quizá el dato más conmovedor sea el de los niños que sufren la malnutrición, con las consecuentes enfermedades y el retraso en el crecimiento motor y cognitivo”, aseveró.

Por otro lado, el papa recordó a las multitudes sin acceso al agua potable, los alimentos, la atención médica, la vivienda digna, a una educación básica o un buen trabajo.

Pero también a aquellos que están “condenados a la muerte y a la adversidad” en países en guerra o violencia como Ucrania, Gaza, Haití, Afganistán, Mali, República Centroafricana, Yemen o Sudán del Sur, donde “la pobreza se ha convertido en el pan de cada día”.

En este sentido, León XIV sostuvo que los numerosos conflictos de la actualidad “han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra”.

PUBLICIDAD

Pero, en su discurso, el papa también criticó la indiferencia con la que el mundo actual asiste a los conflictos.