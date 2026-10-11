Estado de emergencia en Panamá: fuertes réplicas sísmicas sacuden las comunidades

El gobierno de Panamá declaró el sábado un estado de emergencia ante las réplicas de dos potentes terremotos que sacudieron el país durante horas. Las autoridades no atribuyeron muertes a los sismos, pero reportaron daños en las 10 provincias de Panamá y en dos territorios indígenas.

Los terremotos de magnitud 7.7 y 6.6 registrados el viernes derribaron edificios cerca del epicentro y provocaron evacuaciones en todo el país centroamericano. Los sismólogos registraron más de 100 réplicas, incluidas algunas de magnitud 5.8, 5.5 y 5.2.

El primer terremoto, que también se sintió en la vecina Colombia, tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros (6 millas) al suroeste de la remota comunidad de Pitaloza Arriba, en la provincia central de Herrera, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). El sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas).

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció el estado de emergencia durante una conferencia de prensa en la capital, Ciudad de Panamá. Indicó que entre las estructuras dañadas había viviendas, escuelas, instalaciones de salud, carreteras y hoteles.

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Malitzie Rivera, subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil, informó a los periodistas que el Estado había recibido reportes de 27 personas heridas, con lesiones que iban de leves a moderadas.

Cientos de viviendas sufrieron daños

La mayoría de los daños se concentraron en las provincias centrales de Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos.

La agencia de Protección Civil contabilizó unos 420 hogares y una cantidad similar de escuelas públicas con daños. También informó que siete hoteles, al menos 13 iglesias y nueve puentes resultaron afectados por los terremotos.

En La Villa de Los Santos, una comunidad de la época colonial ubicada a unos 64 kilómetros (40 millas) al noreste del epicentro, varias viviendas y una iglesia católica histórica colapsaron. Las personas que pasaron la noche en las calles esperaban instrucciones del Gobierno sobre los próximos pasos.

“Estamos aquí desde la 1:00 p.m. de ayer; no nos hemos movido”, dijo Tony Jiménez, cuya vivienda sufrió un colapso parcial, mientras se encontraba sentado con familiares bajo una carpa. “Fue algo terrible. Puedo decirles con absoluta certeza que, en mis 90 años, nunca había experimentado algo parecido. Fue intenso, verdaderamente intenso”.

La Iglesia de San Atanasio, que colapsó, fue declarada Patrimonio Histórico Nacional en 1938.

Las imágenes de edificios derrumbados y profundas grietas que atravesaban las carreteras aumentaron el temor en una región de América Latina afectada por una serie de devastadores terremotos en los últimos meses.

1 / 53 | 📷 Las devastadoras imágenes que dejó el terremoto de 7.7 que sacudió a Panamá. Un fuerte terremoto sacudió a Panamá y provocó preocupación entre la población. - Aris Mariota 1 / 53 📷 Las devastadoras imágenes que dejó el terremoto de 7.7 que sacudió a Panamá Un fuerte terremoto sacudió a Panamá y provocó preocupación entre la población. Aris Mariota Compartir

Dos sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el estado venezolano de La Guaira en junio, causaron la muerte de más de 6,500 personas y dejaron a 17,000 sin hogar. En agosto, un terremoto de magnitud 7.4 en Colombia causó al menos 289 muertes.

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Carlos Valdés, director del Departamento de Sismología de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que el número de víctimas considerablemente menor en la vecina Panamá podría deberse a los estrictos códigos de construcción del país, especialmente los que regulan la edificación de rascacielos en la capital.

Aumento del nivel del mar provoca evacuaciones

Las autoridades no reportaron personas desaparecidas el sábado, pero indicaron que algunas comunidades permanecían incomunicadas debido a deslizamientos de tierra y daños en las carreteras.

En Isla Caña, frente a la costa del Pacífico de Los Santos, unas 300 personas fueron evacuadas debido al aumento del nivel del mar y al fuerte oleaje. Mientras tanto, en la ciudad de Penonomé, a unos 150 kilómetros (93 millas) de la capital, un refugio albergaba a 13 personas, incluidos cinco niños.

Los terremotos provocaron un colapso parcial y grietas en la catedral ubicada en la plaza principal del distrito, además de daños en el edificio de la Gobernación y el hotel Dos Continentes.

En Ciudad de Panamá, una de las plantas de tratamiento de agua que abastecen la zona operaba el sábado al 20% de su capacidad. También se instalaron carpas con catres en seis hospitales.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, uno de los más transitados de la región y que recibió más de 20 millones de pasajeros en 2025, suspendió temporalmente sus operaciones tras el primer sismo, pero reabrió varias horas después.

Sin embargo, cientos de viajeros de importantes aerolíneas con sede en Panamá, como Copa Airlines, quedaron varados en aeropuertos de toda la región. Sus conexiones a través de Tocumen, uno de los principales centros de conexión aérea de la zona, fueron canceladas o sufrieron retrasos.

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En el aeropuerto de Ciudad de México, los empleados de las aerolíneas trabajaban apresuradamente mientras familias con bebés dormían en el suelo el sábado. Una mujer venezolana gritaba desesperada que el vuelo con conexión en Panamá era una de las pocas formas que tenía para regresar a su hogar en Caracas.

La Autoridad del Canal de Panamá informó que las operaciones continuaban con normalidad en esta ruta comercial mundial. Indicó que su prioridad era garantizar la seguridad de los empleados, las embarcaciones y las tripulaciones, y que equipos técnicos especializados inspeccionaban las instalaciones para detectar posibles daños.

El último terremoto de gran magnitud que causó daños generalizados en Panamá ocurrió en 1991. Un sismo de magnitud 7.4, con epicentro en la vecina Costa Rica, causó 23 muertes, dejó 559 heridos y provocó que miles de personas perdieran sus hogares en la región fronteriza de Bocas del Toro.

Los terremotos son frecuentes, especialmente en la frontera de Panamá con Costa Rica y en su costa del Pacífico, debido a la interacción de varias placas tectónicas, entre ellas las de Cocos, Nazca y el Caribe.

Panamá se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de 40,000 kilómetros (25,000 millas) de volcanes y fallas geológicas que rodea la cuenca del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos del mundo.

Países ofrecen ayuda

Poco después de los terremotos, comenzaron a llegar mensajes de solidaridad y ofrecimientos de asistencia de distintos países de la región. El presidente panameño, José Raúl Mulino, agradeció el viernes el apoyo de otros líderes latinoamericanos y señaló que había conversado, entre otros, con los presidentes de Chile, Uruguay y Guatemala.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el sábado que movilizó un equipo de respuesta ante desastres para ayudar a las autoridades locales con conocimientos especializados en búsqueda y rescate, así como con evaluaciones aéreas y terrestres. El Gobierno estadounidense también prometió $5 millones en ayuda humanitaria.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que dos helicópteros, con apoyo de la oficina de control de drogas del Departamento de Estado, habían entregado 907 kilogramos (2,000 libras) de alimentos a comunidades panameñas afectadas por los terremotos.

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