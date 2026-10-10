Panamá registra “constantes réplicas de breve duración” tras terremoto de magnitud 7.7

En Penonomé, una las zonas más afectadas, situada a unos 180 kilómetros al norte de la zona del epicentro, algunas infraestructuras están dañadas: la torre de la iglesia colapsó, parte de un hotel se vino abajo al igual que la sede de la gobernación, y algunas casas presentan grietas o techos derruidos.

El Instituto de Geociencias de Panamá ha contabilizado en sus redes sociales desde las 19:30 hora local del pasado viernes (23.30 GMT) hasta las 9:30 hora local (14.30 GMT) de este sábado alrededor de un centenar de temblores con magnitudes de 4 y 6.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.

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Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró una magnitud de 7.5, con una profundidad de 4 kilómetros localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.

1 / 32 | 📷 Terremoto en Panamá: impactantes imágenes del sismo de magnitud 7.7. Un terremoto de magnitud preliminar de 7.7 sacudió Panamá durante la tarde del viernes, provocando evacuaciones y preocupación entre la población. - MONCHO TORRES 1 / 32 📷 Terremoto en Panamá: impactantes imágenes del sismo de magnitud 7.7 Un terremoto de magnitud preliminar de 7.7 sacudió Panamá durante la tarde del viernes, provocando evacuaciones y preocupación entre la población. MONCHO TORRES Compartir

Algunos huéspedes de hoteles en Penonemé, ubicada en la calurosa provincia de Coclé y de unos 25,000 habitantes, decidieron dormir en las entradas de los alojamientos. También otros vecinos comentaron a EFE que prefirieron quedarse fuera de la vivienda durante la noche ante los temblores que no cesaban.

Hasta el momento, no hay víctimas mortales en Panamá pero sí casi una treintena de heridos leves y 400 edificaciones dañadas en todo el país, que pertenece al Cinturón de Fuego del Pacifico, una zona altamente sísmica.

En la provincia de Los Santos, donde se encuentra Tonosí, aproximadamente 300 personas en una comunidad costera fueron evacuadas hacia otra más elevada ante el incremento del nivel del mar, y cinco comunidades permanecen incomunicadas debido a daños en puentes, carreteras y deslizamientos de tierra.

La ministra de Gobierno de Panamá, Dinoska Montalvo, se encuentra en Tonosí, donde compartió este sábado imágenes en redes sociales mientras “mantiene contacto directo con las familias afectadas, escuchando sus necesidades y dando seguimiento a las situaciones registradas en la zona”.

La capital y el principal aeropuerto a media marcha

Tras una noche de nerviosismo por las réplicas, la capital de Panamá amaneció en calma y a media marcha para ser un sábado, un día laborable en este país, con el Metro, el único de Centroamérica, paralizado desde el viernes por precaución ante las réplicas y mientras continúan las inspecciones del sistema, que es el que más moviliza gente en el área metropolitana.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un centro de conexiones regional, operaba bajo protocolos de seguridad que prevén la suspensión de despegues y aterrizajes tras réplicas que se sientan en sus instalaciones y que obligan a revisar las pistas, las calles de rodaje y plataformas.

En los medios y redes sociales abundan declaraciones de geólogos y sismólogos recordando que en Panamá convergen placas tectónicas que hacen posible eventos de gran magnitud como el del viernes, que son seguidos de réplicas, algunas fuertes, que pueden prolongarse durante meses.