Estados Unidos y China inician conversaciones arancelarias en Suiza

La agencia noticiosa estatal china, Xinhua, reportó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent , y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Lee , comenzaron las reuniones en Ginebra con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro, He Lifeng .

Diplomáticos de Washington y Beijing confirmaron también el inicio del diálogo, pero hablaron bajo condición de anonimato. El lugar exacto de la reunión no se hizo público.

Sun Yun, directora del programa de China en el Stimson Center, apuntó que esta será la primera conversación entre He y Bessent, y dudó de que la reunión en Ginebra arroje resultados significativos.

Esas cuestiones nunca se resolvieron por completo. Después de casi dos años de negociaciones, en enero de 2020 los países alcanzaron un acuerdo llamado Fase Uno. Estados Unidos pactó entonces no imponer aranceles aún más altos a China, mientras que Beijing se comprometió a comprar más productos estadounidenses. Los asuntos más polémicos, como las ayudas chinas, se dejaron para futuras negociaciones.

Pero China no cumplió con las compras prometidas, en parte porque el COVID-19 interrumpió el comercio en todo el mundo justo después del anuncio.

“Un aumento en las tensiones comerciales no está en los intereses de Suiza. Las contramedidas frente a la subida de aranceles de Estados Unidos implicarían costos para la economía suiza, en particular al encarecer las importaciones de Estados Unidos”, dijo el gobierno la semana pasada para justificar su decisión de no imponer aranceles recíprocos.