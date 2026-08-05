Francia prohibirá las llamadas comerciales no solicitadas

A partir de la próxima semana, Francia prohibirá las llamadas de telemarketing no solicitadas en virtud de una nueva ley destinada a proteger a los consumidores de propuestas de venta intrusivas y a resguardar a las personas vulnerables de prácticas comerciales fraudulentas.

La ley, respaldada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron, entrará en vigor el 11 de agosto.

A continuación, un vistazo a la ley y su posible impacto.

La gente se ha quejado durante años

Anteriormente en Francia, las personas que querían evitar las llamadas de marketing debían registrar su número en un servicio administrado por el gobierno, pero grupos de consumidores afirmaban que algunos centros de llamadas ignoraban la lista.

Ahora, “se prohíbe a las empresas contactar a los consumidores sin su consentimiento previo”, señaló Alice Vilcot, jefa de gabinete de la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Prevención del Fraude. “Ese consentimiento puede retirarse en cualquier momento”.

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El gobierno afirma que la ley responde a años de quejas de los consumidores. Las autoridades estiman que casi tres cuartas partes de la población en Francia recibe al menos una llamada de ventas no solicitada cada semana, y muchas personas reciben más.

En 2024, 11 organizaciones de consumidores emitieron un llamado conjunto para prohibirlas, al denunciar el “acoso implacable a los consumidores mediante innumerables llamadas de telemarketing no deseadas tanto a teléfonos fijos como móviles, una intrusión que se ha convertido en una parte habitual de su vida diaria”.

El Parlamento aprobó la ley el año pasado.

Una llamada no deseada se expone a multas de hasta 375,000 euros

Las personas que realicen llamadas ilegales pueden recibir multas de hasta 75,000 euros (87,000 dólares) por llamada. Las empresas pueden enfrentar multas de hasta 375,000 euros (435,000 dólares) por llamada.

Hay excepciones. Los consumidores pueden consentir recibir llamadas de marketing, por ejemplo, marcando una casilla de consentimiento en un formulario. Las empresas pueden contactar a clientes con nuevas ofertas si ya existe una relación contractual.

La gente puede denunciar las llamadas no solicitadas a través de un sitio web del gobierno.

Vilcot indicó que una empresa con sede en Irlanda fue multada el año pasado con 6 millones de euros (6.9 millones de dólares) por infringir las normas anteriores de telemarketing en Francia al llamar a personas inscritas en la lista de no llamar.

La nueva ley de Francia ha generado preocupación en Marruecos, donde el ministro de Empleo, Younes Sekkouri, manifestó en marzo que entre 40,000 y 50,000 empleos estaban en riesgo en los centros de llamadas del país. Sekkouri afirmó que el mercado francés representa más del 80% de los ingresos del sector.

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Otros países han intentado limitar las llamadas

La vecina Alemania tiene una prohibición similar desde 2009.

Muchos otros países se basan en sistemas de exclusión voluntaria.

Estados Unidos y Canadá tienen cada uno su propia lista “Do Not Call” (No Llamar); mientras que el Reino Unido cuenta con el Servicio de Preferencia Telefónica.

En Gran Bretaña, las empresas que llamen a personas que se hayan dado de baja pueden recibir multas de hasta 500.000 libras (670.000 dólares) por llamada.

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