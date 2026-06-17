Funcionarios de Estados Unidos revelan memorándum del acuerdo con Irán para el cese al fuego

Altos funcionarios estadounidenses dieron a conocer el miércoles a los periodistas el memorándum de entendimiento con Irán, tras varios días de secretismo, e Irán sugirió que su acuerdo con Estados Unidos podría ser firmado por los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian.

Una ceremonia de firma de este tipo supondría un paso importante para ambos países, cuyas relaciones diplomáticas se interrumpieron en 1980 a raíz de la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán.

Los funcionarios estadounidenses hablaron bajo condición de anonimato para dar a conocer el borrador, que Irán aún no ha hecho público, antes de la ceremonia oficial de firma prevista para el viernes.

Según fuentes oficiales, el borrador del acuerdo incluye una nueva norma “mínima” para la dilución del uranio iraní altamente enriquecido y contiene disposiciones destinadas a garantizar la “integridad territorial” del Líbano tras los últimos ataques de Israel contra Hezbolá en territorio libanés.

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A cambio, Estados Unidos adoptará medidas para suspender —aunque no eliminar— algunas sanciones de amplio alcance contra Irán una vez que se haya firmado el acuerdo.

El borrador estadounidense del acuerdo también garantiza el paso libre de peaje por el estrecho de Ormuz durante solo 60 días, y no descarta la posibilidad de que se apliquen tasas en el futuro, según afirmaron los responsables.

Mientras tanto, en Irán, la televisión estatal citó al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, quien se refirió a la posibilidad de que ambos presidentes firmaran el acuerdo.

Pezeshkian asumió la presidencia con la promesa de buscar mejores relaciones con Occidente. Sin embargo, lleva meses marginado tras la matanza masiva de manifestantes perpetrada por Irán en enero y a raíz de la guerra, ya que los partidarios de la línea dura se han hecho con las riendas de la teocracia del país.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

Trump siembra la incertidumbre sobre los planes de firma

Trump sembró cierta incertidumbre sobre si la firma se llevaría a cabo según lo previsto. Cuando se le preguntó qué grado de confianza tenía en que la ceremonia se celebrara, Trump hizo referencia a la imprevisibilidad de los acuerdos.

“Nunca se sabe cómo van a salir las cosas, ¿verdad? Pero lo descubrirás muy pronto", dijo.

Estados Unidos e Israel entraron en guerra el 28 de febrero, en parte para impedir que Irán llegara a poseer un arma nuclear, aunque los objetivos de Trump en el conflicto han cambiado en repetidas ocasiones. El acuerdo provisional pone fin a la guerra antes de que se haya alcanzado ese objetivo. En su lugar, establece un plazo de dos meses para las negociaciones nucleares y parece ofrecer a Irán varias ventajas iniciales a cambio de muy poco.

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El acuerdo de Estados Unidos de permitir inmediatamente a Irán vender libremente su petróleo y la oferta de levantar finalmente todas las sanciones, por ejemplo, representan importantes concesiones que van más allá de los términos del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales. Trump retiró a Estados Unidos de ese pacto durante su primer mandato, calificándolo de “el peor acuerdo de la historia”.

Es probable que el acuerdo suscite una fuerte oposición en Washington, y parece suponer un importante revés para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha sido objeto de críticas en su país por parte de los medios de comunicación, sus oponentes e incluso algunos aliados a medida que se van conociendo los detalles.

El acuerdo pondrá fin a los combates y dará paso a nuevas negociaciones

Gran parte del acuerdo restablecería la situación anterior a la guerra, lo que incluiría el cese de las hostilidades, la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán y la reapertura del estrecho, que constituye una vía de paso crucial para el petróleo y el gas natural a nivel mundial y cuyo cierre provocó una crisis energética histórica.

El acuerdo prevé el cese de los combates en el Líbano entre Israel y la milicia de Hezbolá, respaldada por Irán. Esa es una de las partes más delicadas del acuerdo, ya que Israel ha mantenido que seguirá defendiéndose y ocupando amplias zonas del Líbano. Irán ha afirmado que, según el acuerdo, Israel debe retirarse, aunque las versiones filtradas no hacen mención alguna a dicha retirada.

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Una persona a la que se le informó sobre el memorando de entendimiento tras su firma y otra que había visto una copia con anterioridad afirmaron que coincidía en gran medida con el texto publicado por la cadena de televisión de propiedad saudí Al Arabiya, que dio a conocer los detalles del acuerdo el martes. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato debido al carácter delicado de las conversaciones.

Otros dos responsables de Oriente Medio, que hablaron bajo condición de anonimato por la misma razón, también afirmaron que las versiones publicadas por Al Arabiya y Bloomberg coincidían en líneas generales con el acuerdo definitivo.

La Casa Blanca y otros responsables estadounidenses no han hecho públicos los términos del acuerdo y no han respondido de inmediato a las preguntas al respecto. Sin embargo, el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, escribió el miércoles en Internet, después de que la CNN publicara una versión filtrada del acuerdo, que “no refleja el texto del acuerdo real”, sin dar más detalles.

Irán tampoco ha publicado una versión oficial del acuerdo. La agencia de noticias semioficial Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria —una fuerza paramilitar—, afirmó el miércoles que a la versión de Bloomberg le faltaban partes, sin ofrecer un resumen completo.

Trump ha mencionado varios objetivos para la guerra, entre ellos, en algunas ocasiones, la promesa de poner fin a los programas nucleares y de misiles de Irán, así como a su apoyo a Hezbolá y a otros grupos afines de la región. También ha sugerido que podría conducir al derrocamiento del Gobierno iraní.

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El acuerdo provisional no cumple ninguno de estos objetivos, pero Trump lo elogió el miércoles.

“Nadie sabe qué es, pero es muy potente”, afirmó Trump en Francia, donde asiste a una cumbre del Grupo de los Siete.

Pero también dejó la puerta abierta a la posibilidad de romperlo: «Es un memorándum de entendimiento, y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas».

Se han ofrecido importantes concesiones a Irán

Algunas concesiones a Irán —entre ellas, el levantamiento total de las sanciones y la liberación de los activos congelados— se llevarían a cabo de forma gradual y estarían vinculadas a los avances en las negociaciones nucleares, según funcionarios de Pakistán, un mediador clave. Estos describieron algunos de los puntos principales del acuerdo bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

Pero, mientras tanto, Estados Unidos concederá exenciones a las sanciones que permitan a Irán vender petróleo libremente.

Los ingresos por exportación de petróleo de la República Islámica en 2024 superaron los $46, 000 millones. Se cree que su principal comprador de petróleo, China, lo adquirió a precios inferiores a los del mercado debido a su disposición a hacer caso omiso de las sanciones.

Conceder exenciones petroleras al inicio de las negociaciones de 60 días priva a EE. UU. de una baza importante. Las sanciones sobre el petróleo iraní no se levantaron hasta la conclusión del acuerdo global en 2015.

El acuerdo provisional también abre la puerta al levantamiento de todas las sanciones a las que se enfrenta Irán por parte de EE. UU. y en la ONU —incluidas las relacionadas con los programas de armamento de Teherán y las violaciones de los derechos humanos—, aunque se indica que el calendario para ello se concretará más adelante. Aun así, esto supera con creces el acuerdo de 2015, que solo levantó algunas sanciones a cambio de que Irán redujera drásticamente su enriquecimiento y sus reservas de uranio.

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El acuerdo también proporcionaría a Irán al menos $300,000 millones para la reconstrucción tras una intensa campaña de bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel —una cifra extraordinaria y otra ventaja importante para Irán—. Además, parece que la concesión de esos fondos depende del avance de las futuras negociaciones.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, ha afirmado que los países árabes del Golfo invertirían esa cantidad. Sin embargo, es probable que los países del Golfo se muestren reacios a ayudar a Irán, después de que los ataques iraníes durante la guerra destruyeran instalaciones petroleras y otros emplazamientos en su territorio.

Trump reiteró el miércoles que Estados Unidos no contribuiría y afirmó que dependía de los demás países si querían invertir.

El acuerdo supondría un respiro para la economía mundial

El acuerdo supone un gran triunfo para la economía mundial: la reapertura del estrecho de Ormuz, la estrecha entrada al golfo Pérsico por la que, antes de que comenzara la guerra, pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializaba. Desde entonces, los ataques iraníes contra el tráfico marítimo y las amenazas a los buques han provocado el cierre efectivo del estrecho.

El cierre del estrecho provocó un aumento de los precios de la energía en todo el mundo y encareció muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Irán permitió el paso a algunos buques que pagaron un peaje, algo que nunca se había hecho antes en el estrecho, considerado desde hace tiempo una vía navegable internacional. Posteriormente, Estados Unidos prestó apoyo militar para sacar a otros petroleros, pero el tráfico no llegó ni de lejos a los niveles anteriores a la guerra.

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El acuerdo también establece que Estados Unidos levantará el bloqueo impuesto a los puertos iraníes y que el estrecho recuperará sus niveles de tráfico anteriores a la guerra en un plazo de 30 días, al tiempo que reconoce que podría ser necesario destruir las minas iraníes.

Habría que resolver muchas cuestiones en futuras negociaciones

El acuerdo provisional establece un plazo de 60 días, prorrogable, para negociar la limitación del programa nuclear de Irán, tema que se ha debatido en múltiples rondas de negociaciones durante el segundo mandato de Trump sin que se haya alcanzado ningún resultado. Estados Unidos se compromete a no amenazar con acciones militares en el marco del acuerdo actual, después de que dos rondas de negociaciones se vieran interrumpidas por ataques.

Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos, aunque, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, dispone de suficiente uranio altamente enriquecido como para fabricar varias bombas atómicas, si así lo decidiera.

En el acuerdo provisional, Irán reitera que nunca fabricará un arma nuclear, una promesa que ya se comprometió a cumplir en el acuerdo nuclear de 2015.

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