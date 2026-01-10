Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobierno colombiano invertirá más de $1,600 millones en un escudo antidrones

El proyecto busca fortalecer el control del espacio aéreo ante organizaciones armadas ilegales

10 de enero de 2026 - 1:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente colombiano, Gustavo Petro. (Carlos Ortega)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Gobierno colombiano invertirá más de seis billones de pesos (unos $1,615 millones) en el proyecto Escudo Nacional Antidrones, una estrategia de seguridad para enfrentar el uso de drones en acciones criminales y proteger tanto a la población civil como a la fuerza pública, informó este sábado el Ministerio de Defensa.

RELACIONADAS

Colombia inicia una de las estrategias más audaces e innovadoras para nuestra seguridad y defensa nacional. Desarrollaremos el proyecto Escudo Nacional de Antidrones”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, al presentar la iniciativa, que busca responder a lo que calificó como un “nuevo desafío” para el país.

El proyecto busca fortalecer el control del espacio aéreo frente al uso de drones por parte de organizaciones armadas ilegales, tales como grupos guerrilleros y bandas criminales.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó asignar cerca de un billón de pesos (unos $269 millones) para la primera fase del proyecto durante 2026, orientada a la estructuración técnica y operativa del sistema y al despliegue inicial de las capacidades antidrones, dada su “importancia estratégica” y su objetivo principal de salvar vidas, agregó la información.

Según datos del Ejército colombiano, el primer ataque con drones de grupos armados ilegales en el país fue el 26 de abril de 2024. Desde entonces y hasta el pasado 18 de diciembre fueron contabilizados 393 atentados con esos artefactos.

Para el desarrollo del Escudo Nacional Antidrones fue conformado un equipo multidisciplinario integrado por miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que aportarán su experiencia operacional para definir y validar las especificaciones técnicas del sistema.

Según la cartera de Defensa, las contrataciones para implementar el sistema se harán directamente con los fabricantes o sus representantes legales, con acompañamiento del Estado de origen de cada empresa y de sus embajadas, y no aceptarán ofertas de intermediarios.

Tags
Breaking NewsColombiaGustavo Petro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 10 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: