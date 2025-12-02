Gobierno de transición de Haití aprueba ley para celebrar elecciones generales por primera vez desde 2016

SAN JUAN, Puerto Rico - El consejo presidencial de transición de Haití ha respaldado una ley electoral en el último paso hacia la celebración de unas elecciones generales por primera vez en casi una década.

La aprobación a última hora del lunes significa que el gobierno puede publicar finalmente un calendario electoral oficial y largamente esperado, tras los temores de que el consejo intentara retrasar las fechas provisionales para permanecer más tiempo en el poder.

El Presidente del Consejo, Laurent Saint-Cyr, calificó la medida de “decisión importante” para Haití.

“Debemos ofrecer por fin al pueblo haitiano la oportunidad de elegir libre y responsablemente a quienes lo dirigirán”, escribió en X. “Al dar este paso decisivo, al tiempo que seguimos plenamente comprometidos con el restablecimiento de la seguridad, reafirmamos nuestra dedicación a devolver a Haití a la senda de la legitimidad democrática y la estabilidad.”

La aprobación de la ley electoral se produjo cuando algunos miembros del consejo han presionado para la destitución del Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé, entre ellos Fritz Alphonse Jean, sancionado recientemente por el gobierno estadounidense.

Algunos creen que las restricciones estadounidenses a los visados, como la imposición a Jean, se utilizan como amenaza para intentar influir en la política de Haití.

Tres de los siete miembros del Consejo con derecho a voto no estuvieron presentes en la reunión del lunes, en la que se aprobó la ley electoral, entre ellos Jean, según el diario Le Nouvelliste.

El miembro del Consejo Frinel Joseph, que votó a favor de la ley, dijo que marcaba “un punto de inflexión decisivo” en la transición de poder y que proporcionaba a Haití “el marco jurídico y político necesario para la celebración de elecciones”.

El Consejo Electoral Provisional de Haití ha declarado que tiene previsto celebrar la primera ronda de votaciones en agosto y la ronda final en diciembre del año que viene, aunque la actual violencia entre bandas podría retrasar esas fechas.

Mientras tanto, el Consejo Presidencial de Transición debe dimitir el 7 de febrero para dar paso a un gobierno democrático.

Haití celebró elecciones generales por última vez en 2016 y no ha tenido presidente desde que Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada en julio de 2021.

---