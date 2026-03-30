Hallan sin vida a un auxiliar de vuelo desaparecido en Colombia: sus últimas conversaciones

Después de una rumba en Provenza el sábado 21 de marzo, no se supo más de Eric Gutiérrez, quien era auxiliar de vuelo de American Airlines y estaba en el país por una escala programada. Aparentemente había llegado de un vuelo que arribó a Medellín desde Miami el mismo sábado.

No fue hasta el viernes 27 de marzo, donde se encontró un cuerpo en Jericó, Antioquia, que correspondía con las especificaciones del extranjero. Luego de varias comprobaciones, se confirmó que el cuerpo correspondía al salvadoreño.

‘No estaba cerca al hotel donde se quedaba’

En una entrevista con Noticias Caracol, Ernesto Carranza, quien era amigo de Eric Gutiérrez reveló que habló con él antes de que se fuera de rumba: “El sábado por la tarde/noche me dijo que ya iba a llegar a Medellín, que estaba intentando salir con sus compañeros de vuelo, yo le dije ‘okay, claro’. Yo me fui a dormir y desde ese sábado fue la última conversación que tuve con él”.

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Sharom Gil también era amiga de él y estaba preocupada por el comportamiento extraño de su amigo, lo que le generó una alarma, “la última vez que en la ubicación de su teléfono pudimos verla, ya no nos estaba contestando el teléfono, ni contestaba los mensajes ni las llamadas. Entonces eso sí fue alerta”.

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“No estaba cerca del hotel donde se estaba quedando”, añadió Sharom y explicó que eso fue lo que más le preocupó.

También se refirió a la confusa experiencia que pasó la compañera de trabajo de Eric que se encontraba de fiesta con él y que terminó confundida y con rastros similares de escopolamina, “ella está bien en lo que se puede decir. Está angustiada también. Ella también fue víctima de lo que le pasó”.

Al igual, se conoció que Eric se habría reportado con su novio por medio de unos mensajes de texto antes de ir a la discoteca. En esas comunicaciones le aseguró que iría de fiesta con unos amigos del trabajo.

Las autoridades de Medellín se pronuncian

El mismo 27 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez confirmó la plena identificación del extranjero. En su mensaje se puede leer: “Tengo que dar una triste noticia. Desde el pasado Domingo, estamos en la búsqueda de Eric Gutiérrez un ciudadano Estadounidense que se encuentra desaparecido. Lamentablemente acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida, entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias. Existe una muy alta probabilidad de que se trate de esta persona".

Según el mandatario paisa, después de la identificación trasladaron el cuerpo a medicina legal, donde horas después se pudo confirmar que el cuerpo sí correspondía a Eric Gutiérrez.

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“Expresamos nuestra solidaridad a sus familiares y amigos. Acabo de darle personalmente la dolorosa noticia a su padre, quien se encuentra en Medellín. He informado también de esta triste situación al Señor Embajador de Estados Unidos en Colombia @USEmbassyBogota y al Cónsul General”, añadió el Alcalde.

El 28 de marzo, después de que se confirmara la plena identificación del cadáver, Manuel Villa, secretario de Seguridad ofreció los detalles de la identificación: “Debe haber justicia y justicia pronto, y de eso nosotros nos vamos a encargar. Ayer 27 de marzo fue hallado un cuerpo sin vida en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias, con características similares a las de Eric. De inmediato se coordinó su traslado a Medicina Legal en la ciudad de Medellín, y en la mañana de hoy se obtuvieron las huellas dactilares gracias a la articulación con FBI y se cotejaron de manera técnica, y se confirmó infortunadamente su identidad”.

“Hemos brindado acompañamiento jurídico y psicosocial a su padre Federico, quien se encuentra en la ciudad. Y avanzamos en los trámites para la entrega del cuerpo y su repatriación de la mano de Medicina Legal, también de la embajada, la misma aerolínea, la Fiscalía y la funeraria. Estamos concentrando todos los esfuerzos y todas las capacidades institucionales para esclarecer este caso lo más rápido posible”, añadió el secretario.