18 de agosto de 2025
89°nubes rotas
Hamás confirma que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en Gaza

Entre otras cosas, el plan incluiría la entrada masiva de ayuda para aliviar la grave crisis humanitaria

18 de agosto de 2025 - 1:57 PM

Decenas de camiones con ayuda humanitaria siguen varados en el paso de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza. (MAGDA GIBELLI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalén - El grupo islamista Hamás confirmó este lunes que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque no dio detalles sobre las condiciones, e Israel, de momento, no se ha pronunciado al respecto.

“Hamás y las facciones palestinas anunciaron su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y cataríes”, dijo el grupo palestino en un breve comunicado.

El mensaje llega después de que varios medios israelíes y árabes dijeran que la milicia islamista ha dado el visto bueno a firmar un acuerdo parcial, que incluye la liberación de algunos de los rehenes en la Franja y la retirada de los soldados israelíes del norte y el este del enclave.

Palestinos abarrotan un mercado en Rafah, en la Franja de Gaza. Se estima que los 1.5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en la ciudad.Fila de refugiados palestinos tratando de comprar pan en una panadería en Rafah, en la Franja de Gaza. Las organizaciones de ayuda internacionales dicen que la zona sufre escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos como resultado de la guerra.Una joven palestina desplazada por la ofensiva terrestre israelí en la Franja, cocina pan en un campamento improvisado.
1 / 9 | Fotos: así viven los 1.5 millones de palestinos refugiados en la ciudad de Rafah. Palestinos abarrotan un mercado en Rafah, en la Franja de Gaza. Se estima que los 1.5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en la ciudad. - Mohammed Dahman

Este lunes, una fuente egipcia dijo a EFE que Hamás dio su visto bueno a la última propuesta de tregua tras una reunión conjunta entre mediadores egipcios y cataríes con los líderes de su delegación presentes en Egipto.

El plan incluye congelar las actividades militares del grupo en la Franja de Gaza, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí.

“La propuesta estipula que Israel permitirá el paso seguro de los camiones de ayuda humanitaria, así como la retirada del Ejército israelí de algunas zonas en las que había entrado tras el fracaso del acuerdo de alto el fuego el pasado 2 de marzo”, agregó la fuente, que no especificó ninguna cifra de prisioneros palestinos que Israel liberará a cambio de los rehenes israelíes.

Tras conocerse la noticia, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que la única razón por la que Hamás está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones es la amenaza de Israel de conquistar la ciudad de Gaza, mientras que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que los islamistas se enfrentan a una “presión inmensa”. 

