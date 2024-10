Hombre libanés cuida a mascotas abandonadas mientras residentes huyen de ataques aéreos

Mientras Israel azota el sur del Líbano con ataques aéreos, decenas de miles de residentes huyen atemorizados de sus casas. Pero Hamza no irá a ninguna parte. Su misión es cuidar a los perros y a las demás mascotas que fueron abandonados.

“¡Ven aquí, ven aquí! Te traje comida”, decía Hamza a un perro que se escondía detrás de una valla en uno de sus videos publicados en internet. “Por lo menos suelten a sus perros”, pide a los residentes en las grabaciones. “Los propietarios de los perros tuvieron que escapar a pie y no se los pudieron llevar”.

“Un buen hombre me llamó, llorando. Ellos (la familia) dejaron a sus perros detrás de la cerca y no se los pudieron llevar”, comentó. “Simplemente les llevé alimento seco”.

“Mientras pueda llegar hasta los perros y dejarles comida y agua, no me iré”, dijo. “Tengo una responsabilidad. No puedo abandonarlos”.