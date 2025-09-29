Opinión
29 de septiembre de 2025
80°bruma
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Huracán Humberto y tormenta tropical Imelda amenazan Bermudas y Bahamas

Se espera que Humberto produzca un oleaje peligroso para Bermudas y la costa este de Estados Unidos

29 de septiembre de 2025 - 7:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imelda se formó el domingo y el centro de huracanes dijo que se está fortaleciendo gradualmente. (NHC/NOAA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Se espera que el huracán Humberto produzca un oleaje peligroso para Bermudas y la costa este de Estados Unidos esta semana, mientras que la tormenta tropical Imelda se está fortaleciendo cerca de las Bahamas, dijeron los meteorólogos.

Humberto seguía siendo una poderosa tormenta de categoría 4 en el Atlántico la madrugada del lunes y había un aviso de tormenta tropical en efecto para Bermudas, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

A las 2:00 a.m., Humberto se encontraba a unas 400 millas al sur-suroeste de Bermudas, moviéndose hacia el noroeste a 14 millas por hora (mph) con vientos máximos sostenidos de 140 mph, reportó el centro.

Se espera que la tormenta gire gradualmente antes de acelerar hacia el este-noreste a finales del martes o principios del miércoles. La intensidad de Humberto podría fluctuar en los próximos días antes de debilitarse, pero se pronostica que seguirá siendo un huracán peligroso de categoría 3 o más durante los próximos días.

Imelda se formó el domingo y el centro de huracanes dijo que se está fortaleciendo gradualmente. A las 2:00 a.m., la tormenta estaba a unas 130 millas al noroeste de las Bahamas centrales y unas 315 millas al sureste de cabo Cañaveral en el condado Brevard, Florida.

Imelda se movía hacia el norte a 8 mph con vientos máximos sostenidos de 45 mph, dijo el centro.

Imelda amenaza partes de Cuba y las Bahamas

El domingo, la tormenta amenazó partes de Cuba y las Bahamas con fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Algunas partes de las Bahamas estaban bajo alerta de tormenta tropical.

El Departamento de Meteorología de las Bahamas dijo que lluvias moderadas a intensas continuarían sobre las islas del noroeste y centro, incluyendo Nassau, Andros, San Salvador y Larga. Las precipitaciones podrían superar entre 6 pulgadas y 12 pulgadas, con hasta 10 pulgadas en puntos aislados.

Imagen satelital del huracán Humberto, que el domingo se encontraba en aguas al norte de Puerto Rico.
Imagen satelital del huracán Humberto, que el domingo se encontraba en aguas al norte de Puerto Rico.

“Los residentes en áreas bajas deben tomar medidas para mitigar los daños a la propiedad debido a las inundaciones”, dijo el departamento en un comunicado.

Las calles y la costa habitualmente concurridas de la isla Nueva Providencia estaban desiertas el domingo mientras una lluvia ligera pero constante comenzaba a inundar las carreteras. El mar agitado y las ráfagas también mantuvieron alejados a turistas y residentes del popular muelle de Potter’s Cay en Nassau.

Los vuelos hacia y desde las islas fueron cancelados, y se esperaba que los aeropuertos reabrieran después de que mejoraran las condiciones meteorológicas.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo que Imelda podría traer vientos fuertes, lluvias intensas e inundaciones a su estado, y las autoridades allí estaban colocando con antelación equipos de búsqueda y rescate durante el fin de semana.

“Lo que aprendemos cada vez es que nunca sabemos a dónde van a ir”, dijo McMaster en una conferencia de prensa para discutir los preparativos de emergencia. “Esta tormenta es mortalmente grave. No solo grave. Mortalmente grave”.

En Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró el estado de emergencia incluso antes de que Imelda se formara.

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Qué es? La meteoróloga Ada Monzón explica cómo esta herramienta ayuda a entender los pronósticos durante la temporada de huracanes.

Centro Nacional de Huracanes Huracanes Tormenta tropical Bermudas Bahamas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
