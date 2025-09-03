Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
3 de septiembre de 2025
86°aguaceros
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Huracán Kiko se intensifica a categoría 4 en el Océano Pacífico

Mientras, el huracán Lorena se mantenía como categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 80 mph

3 de septiembre de 2025 - 5:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Kiko, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami— El huracán Kiko se intensificó el miércoles hasta convertirse en un huracán mayor en el Océano Pacífico, al mismo tiempo que el huracán Lorena se preparaba para tocar tierra en la costa de Baja California, en México.

RELACIONADAS

Kiko incrementó la fuerza de sus vientos convirtiéndolo en un fenómeno categoría 4 en la escala de vientos de huracanes Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora (mph), según el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Su centro se encontraba a unas 1,600 millas al este de Hilo, Hawái, y se desplazaba hacia el oeste a razón de 9 mph.

La escala de vientos va del 1 al 5, y los huracanes de categoría 3 o superior se consideran huracanes mayores.

Los meteorólogos indicaron que Kiko podría intensificarse aún más en los próximos días, pero que su intensidad probablemente fluctuaría después.

No se emitieron alertas ni avisos asociados con Kiko, ni se presentaron riesgos en tierra.

El 23 de agosto de 2005, se formó una depresión tropical sobre el sureste de las Bahamas. Al día siguiente, se convirtió en la tormenta tropical Katrina mientras se desplazaba hacia el centro de las Bahamas.Tocó tierra por primera vez el 25 de agosto, en la costa sureste de Florida, como un huracán categoría 1 con vientos de 80 millas por hora (mph).En su punto máximo, los refugios de ayuda por el huracán albergaron a 273,000 personas.
1 / 30 | A dos décadas del huracán Katrina: las imágenes que narran un desastre histórico . El 23 de agosto de 2005, se formó una depresión tropical sobre el sureste de las Bahamas. Al día siguiente, se convirtió en la tormenta tropical Katrina mientras se desplazaba hacia el centro de las Bahamas. - Rob Carr

Por su parte, Lorena era un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 80 mph, según el centro de huracanes. Se esperaba que continuara fortaleciéndose durante la noche, y los meteorólogos instaron a los habitantes de la península de Baja California y del noroeste de México a monitorear su evolución. El centro de Lorena se encontraba a unas 160 mph al oeste de Cabo San Lucas, México, y se desplazaba hacia el noroeste a 15 mph.

El pronóstico indicaba que las precipitaciones totales podrían alcanzar las 15 pulgadas en algunos lugares, y que se podrían producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El oleaje oceánico generado por Lorena podría causar corrientes de resaca potencialmente mortales en las zonas costeras.

Se emitieron avisos y alertas de tormenta tropical para gran parte de Baja California y partes del noroeste de México. Según la trayectoria pronosticada, el centro de Lorena podría tocar tierra el viernes. También se esperaba que Lorena se debilitara el jueves y se convirtiera en tormenta tropical el viernes a medida que se acercara a tierra.

Tags
Breaking NewsHuracanesOcéano PacíficoMéxicoCentro Nacional de HuracanesServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: