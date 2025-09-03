Huracán Kiko se intensifica a categoría 4 en el Océano Pacífico

Miami— El huracán Kiko se intensificó el miércoles hasta convertirse en un huracán mayor en el Océano Pacífico, al mismo tiempo que el huracán Lorena se preparaba para tocar tierra en la costa de Baja California, en México.

Kiko incrementó la fuerza de sus vientos convirtiéndolo en un fenómeno categoría 4 en la escala de vientos de huracanes Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora (mph), según el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Su centro se encontraba a unas 1,600 millas al este de Hilo, Hawái, y se desplazaba hacia el oeste a razón de 9 mph.

La escala de vientos va del 1 al 5, y los huracanes de categoría 3 o superior se consideran huracanes mayores.

Los meteorólogos indicaron que Kiko podría intensificarse aún más en los próximos días, pero que su intensidad probablemente fluctuaría después.

No se emitieron alertas ni avisos asociados con Kiko, ni se presentaron riesgos en tierra.

Por su parte, Lorena era un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 80 mph, según el centro de huracanes. Se esperaba que continuara fortaleciéndose durante la noche, y los meteorólogos instaron a los habitantes de la península de Baja California y del noroeste de México a monitorear su evolución. El centro de Lorena se encontraba a unas 160 mph al oeste de Cabo San Lucas, México, y se desplazaba hacia el noroeste a 15 mph.

El pronóstico indicaba que las precipitaciones totales podrían alcanzar las 15 pulgadas en algunos lugares, y que se podrían producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El oleaje oceánico generado por Lorena podría causar corrientes de resaca potencialmente mortales en las zonas costeras.