10 de agosto de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tormenta tropical Henriette podría convertirse en huracán en el Pacífico

No se espera que amenace tierra y se encontraba al norte-noreste de Hilo, Hawaii

10 de agosto de 2025 - 5:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tormenta tropical Henriette captada por NOAA el 10 de agosto de 2025.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Hilo — La tormenta tropical Henriette se estaba fortaleciendo en el Océano Pacífico central, muy al noreste de Hawái, y podría convertirse en huracán, pero no representaba ninguna amenaza para tierra, informó el domingo el Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta se ubicaba a unos 670 kilómetros al norte-noreste de Hilo, Hawái, según el centro con sede en Miami, y se movía hacia el noroeste a 26 km/h. Se esperaba que ese curso continuara durante los próximos días, llevando a Henriette muy al norte de las islas hawaianas.

Sus vientos máximos sostenidos eran de 95 km/h, y se esperaba que se fortaleciera aún más. La tormenta podría convertirse en huracán el domingo por la noche o el lunes, dijo el centro. No se emitieron avisos ni alertas costeras.

El umbral para un huracán es de vientos de 120 km/h. El centro describió a Henriette como un pequeño ciclón tropical.

La tormenta tropical Ivo también se movía por el Pacífico, a unos 645 kilómetros al oeste del extremo de Baja California, México, y se esperaba que se debilitara a un remanente bajo para el lunes, dijo el centro de huracanes.

La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se movía hacia el oeste-noroeste a 17 km/h. No había avisos ni alertas costeras en efecto.

Tags
Breaking NewsTormentaHawaii
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
