Tormenta tropical Henriette podría convertirse en huracán en el Pacífico

Hilo — La tormenta tropical Henriette se estaba fortaleciendo en el Océano Pacífico central, muy al noreste de Hawái, y podría convertirse en huracán, pero no representaba ninguna amenaza para tierra, informó el domingo el Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta se ubicaba a unos 670 kilómetros al norte-noreste de Hilo, Hawái, según el centro con sede en Miami, y se movía hacia el noroeste a 26 km/h. Se esperaba que ese curso continuara durante los próximos días, llevando a Henriette muy al norte de las islas hawaianas.

Sus vientos máximos sostenidos eran de 95 km/h, y se esperaba que se fortaleciera aún más. La tormenta podría convertirse en huracán el domingo por la noche o el lunes, dijo el centro. No se emitieron avisos ni alertas costeras.

El umbral para un huracán es de vientos de 120 km/h. El centro describió a Henriette como un pequeño ciclón tropical.

La tormenta tropical Ivo también se movía por el Pacífico, a unos 645 kilómetros al oeste del extremo de Baja California, México, y se esperaba que se debilitara a un remanente bajo para el lunes, dijo el centro de huracanes.