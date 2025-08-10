Tormenta tropical Henriette podría convertirse en huracán en el Pacífico
No se espera que amenace tierra y se encontraba al norte-noreste de Hilo, Hawaii
10 de agosto de 2025 - 5:36 PM
Hilo — La tormenta tropical Henriette se estaba fortaleciendo en el Océano Pacífico central, muy al noreste de Hawái, y podría convertirse en huracán, pero no representaba ninguna amenaza para tierra, informó el domingo el Centro Nacional de Huracanes.
La tormenta se ubicaba a unos 670 kilómetros al norte-noreste de Hilo, Hawái, según el centro con sede en Miami, y se movía hacia el noroeste a 26 km/h. Se esperaba que ese curso continuara durante los próximos días, llevando a Henriette muy al norte de las islas hawaianas.
Sus vientos máximos sostenidos eran de 95 km/h, y se esperaba que se fortaleciera aún más. La tormenta podría convertirse en huracán el domingo por la noche o el lunes, dijo el centro. No se emitieron avisos ni alertas costeras.
El umbral para un huracán es de vientos de 120 km/h. El centro describió a Henriette como un pequeño ciclón tropical.
La tormenta tropical Ivo también se movía por el Pacífico, a unos 645 kilómetros al oeste del extremo de Baja California, México, y se esperaba que se debilitara a un remanente bajo para el lunes, dijo el centro de huracanes.
La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se movía hacia el oeste-noroeste a 17 km/h. No había avisos ni alertas costeras en efecto.
