11 de septiembre de 2025
NoticiasMundo
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Insólito atracón: arrestan a mujer rusa que robó y se comió 223 tabletas de chocolate

Según las autoridades, la acción de la detenida causó un daño de $350 a la tienda

11 de septiembre de 2025 - 9:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Moscú - Una mujer de 40 años ha sido detenida en Jabárovsk (Lejano Oriente ruso) por robar y comerse 223 tabletas de chocolate de una tienda, informó hoy el Ministerio de Interior ruso.

Según el comunicado oficial, las acciones de la mujer causaron un daño de 30,000 rublos ($350) al local.

La detenida confesó que había cometido el robo para consumo propio.

Actualmente la mujer afronta una pena de cárcel de hasta dos años.

Hace unos días, dos adolescentes rusas de 15 y 16 años fueron amonestadas en la localidad siberiana de Prokópievsk por robar 77 helados de un puesto de venta callejero.

Las jóvenes, que daban un paseo nocturno por un parque, abrieron un refrigerador cubierto por una funda protectora y se llevaron 77 helados que se zamparon sin miramientos, precisó la Policía.

Tras la identificación de las infractoras, sus datos fueron registrados en la Policía y sus padres tendrán que responder ante la Justicia por “incumplimiento de sus obligaciones educativas”.

Breaking NewsMoscúChocolateRusiaRobos
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez.
