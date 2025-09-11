Insólito atracón: arrestan a mujer rusa que robó y se comió 223 tabletas de chocolate

Moscú - Una mujer de 40 años ha sido detenida en Jabárovsk (Lejano Oriente ruso) por robar y comerse 223 tabletas de chocolate de una tienda, informó hoy el Ministerio de Interior ruso.

Según el comunicado oficial, las acciones de la mujer causaron un daño de 30,000 rublos ($350) al local.

La detenida confesó que había cometido el robo para consumo propio.

Actualmente la mujer afronta una pena de cárcel de hasta dos años.

Hace unos días, dos adolescentes rusas de 15 y 16 años fueron amonestadas en la localidad siberiana de Prokópievsk por robar 77 helados de un puesto de venta callejero.

Las jóvenes, que daban un paseo nocturno por un parque, abrieron un refrigerador cubierto por una funda protectora y se llevaron 77 helados que se zamparon sin miramientos, precisó la Policía.