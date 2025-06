Trump publicó que no había planes de matar a Khamenei, “al menos no por ahora” .

El organismo de control nuclear de la ONU también dijo por primera vez que los ataques israelíes contra la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz habían dañado su principal instalación subterránea de centrifugado, no solo una instalación sobre el suelo.

Israel ataca Teherán

Una gran explosión se escuchó alrededor de las 5:00 a.m. en Teherán el miércoles por la mañana, luego de otras explosiones que se escucharon más temprano en la oscuridad antes del amanecer.

Las autoridades en Irán no ofrecieron ningún reconocimiento de los ataques, lo que se ha vuelto cada vez más común a medida que la campaña de ataques aéreos israelíes se ha intensificado desde que comenzaron el viernes.

Donald Trump exige la rendición iraní

Las imágenes satelitales analizadas el miércoles por The Associated Press parecían no mostrar ningún barco anclado frente al cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en Bahrein. La dispersión de barcos es una técnica de seguridad común empleada por las armadas de todo el mundo en tiempos de problemas.