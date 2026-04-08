Irán desconfía de Estados Unidos: “Responderemos a cualquier agresión”

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este miércoles que “no tiene confianza” en las promesas de Estados Unidos y aseguró que responderá a cualquier agresión estadounidense o israelí que se produzca durante el alto el fuego acordado anoche.

“No confiamos en las promesas del enemigo y responderemos a cualquier agresión con un nivel superior”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por agencia Tasnim.

Los militares aseguraron que permanecen listos a las órdenes del líder supremo, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí, para hacer frente a cualquier “ nuevo error del enemigo”.

La Guardia Revolucionaria lanzó además un mensaje a los países regionales que albergan bases de Estados Unidos.

“Los socios regionales de Estados Unidos han sido testigos de la debilidad de Washington y del régimen sionista, y deberían tomar nota y cesar su cooperación con ellos”, dijo.

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Irán y Estados Unido acordaron anoche un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.