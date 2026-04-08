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Irán desconfía de Estados Unidos: “Responderemos a cualquier agresión”

La Guardia Revolucionaria aseguró que permanece lista a las órdenes del líder supremo, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí

8 de abril de 2026 - 2:39 PM

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Tres mujeres asisten al funeral del comandante de las Fuerzas Navales de la Guardia Revolucionaria Alireza Tangsiri este miércoles, en la plaza Engelab de Teherán en la ciudad sureña de Bandar Abás. (Jaime León)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este miércoles que “no tiene confianza” en las promesas de Estados Unidos y aseguró que responderá a cualquier agresión estadounidense o israelí que se produzca durante el alto el fuego acordado anoche.

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“No confiamos en las promesas del enemigo y responderemos a cualquier agresión con un nivel superior”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por agencia Tasnim.

Los militares aseguraron que permanecen listos a las órdenes del líder supremo, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí, para hacer frente a cualquier “ nuevo error del enemigo”.

La Guardia Revolucionaria lanzó además un mensaje a los países regionales que albergan bases de Estados Unidos.

“Los socios regionales de Estados Unidos han sido testigos de la debilidad de Washington y del régimen sionista, y deberían tomar nota y cesar su cooperación con ellos”, dijo.

Irán y Estados Unido acordaron anoche un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.

En el conflicto, Estados Unidos e Israel bombardearon a diario instalaciones militares, nucleares y energéticas, además de lugares civiles como hospitales y universidades en Irán que respondió con ataques a intereses estadounidenses en la región, países vecinos y el cierre del estrecho de Ormuz.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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