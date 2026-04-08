Crece la tensión: Irán interrumpe el tránsito de petroleros en el estrecho de Ormuz
Más temprano, el Pentágono anunció que el tráfico estaba abierto, tras las dos semanas de tregua
8 de abril de 2026 - 11:40 AM
8 de abril de 2026 - 11:40 AM
Irán ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel al Líbano en el que han muerto decenas de personas, según informaron medios iraníes.
“El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano”, indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Más temprano, el Pentágono afirmó que el tráfico por el estrecho de Ormuz, la vía estratégica de crudo convertida en foco central de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, estaba “abierto”.
Tanto el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, como el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, coincidieron en que el paso de buques por ese paso marítimo ya comenzó a fluir después de semanas de estar interrumpido por Irán como represalia a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
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