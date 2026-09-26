Irán propone un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si Estados Unidos cumple sus condiciones

Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear en siete días si Estados Unidos levanta su bloqueo naval de los puertos iraníes, elimina las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y respeta un alto el fuego que incluiría a Líbano.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, detalló la propuesta a los periodistas el viernes afuera del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diciendo que también reanudaría las conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán.

“El calendario de siete días comenzará tan pronto como Estados Unidos acepte este plan”, afirmó.

Araghchi dijo que los pasos iniciales tardarían entre cuatro y cinco días en completarse, y el estrecho estaría abierto el sexto día. “Y el séptimo día se iniciarán las conversaciones con Estados Unidos para el acuerdo final sobre temas acordados mutuamente”, puntualizó, en referencia al programa nuclear.

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El bloqueo iraní del estrecho, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo, se ha convertido en su principal punto de presión. Los efectos se han sentido mucho más allá de Oriente Medio.

La Casa Blanca dijo únicamente que funcionarios estadounidenses están teniendo conversaciones positivas y constructivas con mediadores sobre la guerra con Irán. En respuesta a preguntas de The Associated Press, dijo que Estados Unidos está facilitando exportaciones significativas de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

No hubo comentarios inmediatos de las naciones árabes del golfo Pérsico, aunque una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones privadas, dijo a The Associated Press que Arabia Saudí se mostraba escéptica ante el más reciente impulso para alcanzar un acuerdo.

La propuesta se asemeja a acuerdo de junio que se desmoronó rápidamente

La propuesta, transmitida a Estados Unidos por mediadores y en público por Araghchi, se parece mucho al llamado Memorando de Entendimiento alcanzado en junio, pero con un calendario acelerado. El acuerdo anterior, que contemplaba un periodo interino de 60 días, se vino abajo rápidamente cuando Irán reanudó los ataques contra la navegación en el estrecho.

Trump ha dicho que no tiene prisa por llegar a un acuerdo, aun cuando los altos precios del petróleo alimentan la inflación. Del lado iraní, existen dudas sobre si los sectores duros que dominan las fuerzas de seguridad aceptarían acuerdos impulsados por moderados como el presidente Masoud Pezeshkian.

“Si Trump calcula que este arreglo vale la pena y puede aportarle beneficios políticos antes de las elecciones de mitad de mandato y reducir los precios de la gasolina, quizá veamos una flexibilidad que no se ha visto en semanas anteriores”, afirmó Parsi. Pero advirtió de una “profunda desconfianza”, especialmente ante la posibilidad de que Irán sólo esté ganando tiempo para sacar más petróleo y aliviar sus problemas económicos.

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Hay otras señales de diplomacia

En la señal más reciente de movimiento diplomático, Pezeshkian recibió al primer ministro de Qatar a primera hora del viernes. Qatar ha sido un mediador clave, incluso durante las horas de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en la ONU esta semana.

No se sabe cuánto tiempo permanecerían Pezeshkian y Araghchi en Estados Unidos después de que el primero hablara el miércoles en la reunión anual de líderes mundiales en la ONU, y terminara su discurso diciendo que Irán seguía abierto a la diplomacia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo ese mismo día: “Si hay una oportunidad de intercambiar ideas y mensajes, lo haremos”.

Sin embargo, tras múltiples intentos fallidos de alcanzar un acuerdo, la desconfianza es alta en ambos lados. Estados Unidos e Israel han atacado a Irán dos veces mientras participaba en negociaciones, y Estados Unidos e Irán se acusan mutuamente de haber violado rápidamente el acuerdo de junio.

“Los iraníes ya saben que las probabilidades de que Trump no acepte esto son mucho mayores que lo contrario”, escribió en X Hamidreza Azizi, analista sénior sobre Irán del grupo de expertos International Crisis Group.

“Quieren mostrar que estaban listos para la diplomacia y que fue Estados Unidos el que, por tercera vez, decidió atacar en medio de una vía diplomática, algo que personas dentro de la comunidad estratégica (de Irán) han estado anticipando en los últimos días”.

No se sabe si la propuesta incluiría el conflicto en Yemen

La propuesta incluiría a Líbano, donde Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, que goza del respaldo de Irán, han respetado en gran medida un alto el fuego. Sin embargo, no se sabe si incluiría el conflicto entre los rebeldes hutíes de Yemen, también respaldados por Irán, y Arabia Saudí, lo que ha añadido aún más presión a los mercados globales.

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Irán parece pensar que la capacidad recientemente reforzada de los hutíes para amenazar el estrecho de Bab el-Mandeb en el mar Rojo, otro cuello de botella comercial al otro lado de la península arábiga, podría empujar a Trump a cerrar un acuerdo.

El general de división Yahya Rahim Safavi, asesor militar del nuevo líder supremo de Irán, dijo a la televisión estatal que los estadounidenses “se enfrentan a un nuevo problema llamado el estrecho de Bab el-Mandeb”.

“Creo que el proceso que se desarrolla es a nuestro favor, y los estadounidenses se verán obligados a aceptar las condiciones de Irán”, añadió.

Con el más reciente repunte de ataques de los hutíes, Arabia Saudí se mostró escéptica ante el último impulso de Araghchi para lograr un acuerdo con Estados Unidos, según una persona familiarizada con el asunto.

El reino, junto con otros Estados del golfo Pérsico, había abogado durante el verano por un regreso a las negociaciones, diciendo que podrían convivir con un acuerdo que diera a Irán un papel temporal en la gestión del estrecho de Ormuz, dijo la persona.

Pero los cálculos saudíes cambiaron cuando los hutíes se apoderaron de la estratégica costa yemení del mar Rojo, arrebatándosela a fuerzas progubernamentales, y cuando un vital oleoducto saudí fue atacado.

Hace unos días, los líderes del golfo Pérsico planeaban reunirse en Omán para analizar un acuerdo emergente entre Omán e Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima que discurre entre ambos países. Pero la reunión se canceló después de que Arabia Saudí pidiera enmiendas, de las cuales Irán solo aceptó algunas, según la persona.

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La dirigencia iraní ha mostrado señales de divisiones

Los líderes de Irán han intentado proyectar unidad, pero algunos sectores duros quieren continuar o intensificar la guerra para asegurar mayores concesiones de Estados Unidos y han criticado los pasos diplomáticos de Pezeshkian y Araghchi esta semana.

El combativo legislador Ebrahim Rezaei escribió en X que el mero hecho de reunirse con “el enemigo agresor” mostraba debilidad. La Asamblea de Expertos de Irán, un órgano de clérigos chiíes que designa al líder supremo, dijo que “no hay otro camino que la resistencia”.

El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general de brigada Ahmad Vahidi, destacó el discurso ante la ONU del “estimado presidente” mientras se centraba en los comentarios de Pezeshkian de que Irán no teme a la guerra.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, que se desempeñó como negociador en conversaciones anteriores con Estados Unidos, ofreció un inusual reconocimiento público de la división interna.

“Hay una visión que habla de guerra, pero no ofrece ninguna perspectiva ni mecanismo para llevarla a una conclusión contundente”, escribió en redes sociales. “En el extremo opuesto, hay una corriente que comete el error de subestimar las capacidades nacionales”.