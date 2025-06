Israel ataca la capital de Irán y bombardea instalaciones nucleares y militares

El ataque se produjo cuando las tensiones han alcanzado nuevas alturas por el rápido avance del programa nuclear de Teherán. La junta de gobernadores del organismo internacional de energía atómica censuró el jueves por primera vez en 20 años a Irán por no colaborar con sus inspectores. Irán anunció inmediatamente que establecería un tercer sitio de enriquecimiento en el país e intercambiaría algunas centrífugas por otras más avanzadas.

Israel ha advertido durante años que no permitirá que Irán construya un arma nuclear, algo que Teherán insiste en que no quiere, aunque funcionarios han advertido repetidamente que podría construirlas. estados unidos se ha estado preparando para que algo suceda, ya retiró a algunos diplomáticos de la capital de Iraq y ofreció evacuaciones voluntarias para las familias de las tropas estadounidenses en todo el medio oriente.

No quedó claro de inmediato qué había sido alcanzado, aunque se podía ver humo elevándose desde Chitgar, un barrio en el oeste de Teherán. No se conocen sitios nucleares en esa área, pero no quedó claro de inmediato si algo estaba sucediendo en el resto del país.