Israel ataca reactor de agua pesada de Irán

Nunca en línea, el reactor no tenía combustible de uranio y no hubo liberación nuclear por el ataque. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas , ha advertido repetidamente que tales sitios, ya sea en Irán o Ucrania , no deberían ser objetivos militares.

El ataque israelí probablemente dañó gravemente el reactor inerte. El jueves por la mañana, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra el reactor. Las imágenes en blanco y negro del ataque que publicó mostraron una bomba cayendo sobre su cúpula y levantando una enorme columna de fuego y humo. El organismo de control nuclear de la ONU señaló que, dado que no estaba en funcionamiento y no contenía material nuclear, no había peligro para el público después del ataque por ningún “efecto radiológico”. El OIEA dijo que no tenía información sobre si la instalación cercana donde se produce agua pesada había sido alcanzada.