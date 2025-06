Independientemente de si Estados Unidos se une o no, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , dijo que la operación militar de Israel contra Irán continuaría ‘todo el tiempo que sea necesario’ para eliminar lo que llamó la amenaza existencial que representa el programa nuclear de Irán y su arsenal de misiles balísticos. El principal general de Israel también dijo que el ejército israelí estaba listo “para una campaña prolongada”.

Pero enfatizó que Teherán no tenía interés en negociar con Estados Unidos mientras Israel continuara atacando.

Fuego cruzado: así se vive el conflicto entre Israel e Irán. Socorristas israelíes trabajaron en la escena de un presunto ataque iraní en Haifa, en medio del intercambio de fuego en curso entre Israel e Irán. (Photo by Fadel SENNA / AFP)

No se fijó una fecha para una siguiente ronda de conversaciones.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo que no se deben atacar los reactores nucleares de Irán, particularmente su única planta nucleoeléctrica comercial en la ciudad sureña de Bushehr.

Israel ha centrado sus ataques en la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, talleres de centrifugadoras cerca de Teherán, laboratorios en Isfahán y el reactor de agua pesada de Arak, al suroeste de la capital iraní. Grossi ha advertido repetidamente que tales sitios no deberían ser objetivos militares.

Después de informar inicialmente que no había daños visibles por los ataques israelíes del jueves contra el reactor de agua pesada de Arak, el OIEA dijo el viernes que había evaluado que ‘edificios clave en la instalación fueron dañados’, incluida la unidad de destilación.

El reactor no estaba en operación y no contenía material nuclear, por lo que el daño no representaba un riesgo de contaminación, dijo el OIEA.