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Israel ordena evacuar suburbios de Beirut y pide a vecinos “no regresar hasta nuevo aviso”

La advertencia fue dirigida para los vecinos de Haret Hreik, Al Ghubairi, Lila, Burj al-Barajneh, Al Ghadir y Al Shayyah

14 de marzo de 2026 - 9:09 AM

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Una columna de humo sale de un edificio alcanzado por un ataque aéreo israelí, en Dahiyeh, un suburbio del sur de Beirut, Líbano. (Hassan Ammar)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Ejército israelí ordenó este sábado la evacuación urgente para los residentes de diversas áreas periféricas del Dahye (sur de Beirut), bastión histórico de la milicia libanesa Hizbulá, ante próximos ataques contra estas zonas.

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La advertencia fue dirigida para los vecinos de Haret Hreik, Al Ghubairi, Lila, Burj al-Barajneh, Al Ghadir y Al Shayyah, a quienes se le instó a “no regresar a estos vecindarios hasta nuevo aviso”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel no dudarán en atacar a cualquiera que esté cerca de elementos, instalaciones o equipos de combate de Hizbulá. Se están poniendo en riesgo ustedes mismos y sus vidas; por lo tanto, evacuen el área inmediatamente”, dijo el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, en un comunicado.

Ayer Israel ordenó también la evacuación de los residentes de la municipalidad libanesa de Al Abasiya, en el distrito de Tiro, ante ataques inminentes que su Ejército iba a llevar a cabo contra supuestas infraestructuras de Hizbulá.

Los ataques israelíes contra el Líbano se suceden a diario desde hace más de una semana como parte del conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que llevó al grupo chií libanés Hizbulá, proiraní, a volver a lanzar una ofensiva contra el norte del Estado israelí.

El balance de muertos por la campaña de ataques israelíes se elevó este viernes a 773, mientras que la cifra de heridos desde el inicio de los ataques hace doce días asciende a 1,933.

El número de personas obligadas a huir de sus hogares en el Líbano desde que el 2 de marzo escalaran las hostilidades entre Israel y Hizbulá ha aumentado hasta casi un millón de desplazados, indicó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones, que pidió 19 millones de dólares para ampliar su respuesta de emergencia ante este éxodo interno.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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