Israel ordena evacuar suburbios de Beirut y pide a vecinos “no regresar hasta nuevo aviso”

El Ejército israelí ordenó este sábado la evacuación urgente para los residentes de diversas áreas periféricas del Dahye (sur de Beirut), bastión histórico de la milicia libanesa Hizbulá, ante próximos ataques contra estas zonas.

La advertencia fue dirigida para los vecinos de Haret Hreik, Al Ghubairi, Lila, Burj al-Barajneh, Al Ghadir y Al Shayyah, a quienes se le instó a “no regresar a estos vecindarios hasta nuevo aviso”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel no dudarán en atacar a cualquiera que esté cerca de elementos, instalaciones o equipos de combate de Hizbulá. Se están poniendo en riesgo ustedes mismos y sus vidas; por lo tanto, evacuen el área inmediatamente”, dijo el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, en un comunicado.

Ayer Israel ordenó también la evacuación de los residentes de la municipalidad libanesa de Al Abasiya, en el distrito de Tiro, ante ataques inminentes que su Ejército iba a llevar a cabo contra supuestas infraestructuras de Hizbulá.

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Los ataques israelíes contra el Líbano se suceden a diario desde hace más de una semana como parte del conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que llevó al grupo chií libanés Hizbulá, proiraní, a volver a lanzar una ofensiva contra el norte del Estado israelí.

El balance de muertos por la campaña de ataques israelíes se elevó este viernes a 773, mientras que la cifra de heridos desde el inicio de los ataques hace doce días asciende a 1,933.