Japón registra un pequeño tsunami tras un sismo en el mar

Japón registró el domingo un pequeño tsunami tras un sismo de magnitud 6.7 en el mar, frente a las costas del noreste del país.

El primer tsunami alcanzó Miyako, en la prefectura de Iwate, a las 5:37 p.m. (hora local), pero fue tan pequeño que la agencia meteorológica de Japón (JMA) dijo que no pudo medir su tamaño.

Dos minutos después, una ola de 10 centímetros llegó a Ofunato, según la misma agencia.

El sismo se había producido alrededor de las 5:03 p.m., en aguas situadas frente a la prefectura de Iwate y llevó a la JMA a lanzar una alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) anunció por su parte una magnitud de 6.8. El sismo original estuvo seguido de réplicas de entre 5.3 y 6.3, indicó la agencia.

Las imágenes en directo de la televisión japonesa mostraban un mar en calma.

Esta región aún recuerda el enorme sismo de magnitud 9.0 de 2011 y el posterior tsunami que provocaron alrededor de 18,500 muertos o desaparecidos.

El tsunami también provocó la fusión de tres reactores en la central nuclear de Fukushima, el accidente nuclear más grave desde Chernóbil.

Japón se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico y es uno de los países con más actividad sísmica del mundo.

El archipiélago, con alrededor de 125 millones de habitantes, registra unos 1,500 sismos cada año.