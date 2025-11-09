Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de noviembre de 2025
76°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Japón registra un pequeño tsunami tras un sismo en el mar

El Servicio Geológico de Estados Unidos anunció que la magnitud fue de 6.8

9 de noviembre de 2025 - 7:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen del Servicio Geológico de Estados Unidos muestra la localización del epicentro del sismo, que se ubicó en aguas situadas frente a la costa de la prefectura de Iwate. (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Japón registró el domingo un pequeño tsunami tras un sismo de magnitud 6.7 en el mar, frente a las costas del noreste del país.

El primer tsunami alcanzó Miyako, en la prefectura de Iwate, a las 5:37 p.m. (hora local), pero fue tan pequeño que la agencia meteorológica de Japón (JMA) dijo que no pudo medir su tamaño.

Dos minutos después, una ola de 10 centímetros llegó a Ofunato, según la misma agencia.

El sismo se había producido alrededor de las 5:03 p.m., en aguas situadas frente a la prefectura de Iwate y llevó a la JMA a lanzar una alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) anunció por su parte una magnitud de 6.8. El sismo original estuvo seguido de réplicas de entre 5.3 y 6.3, indicó la agencia.

Las imágenes en directo de la televisión japonesa mostraban un mar en calma.

Esta región aún recuerda el enorme sismo de magnitud 9.0 de 2011 y el posterior tsunami que provocaron alrededor de 18,500 muertos o desaparecidos.

El tsunami también provocó la fusión de tres reactores en la central nuclear de Fukushima, el accidente nuclear más grave desde Chernóbil.

Japón se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico y es uno de los países con más actividad sísmica del mundo.

El archipiélago, con alrededor de 125 millones de habitantes, registra unos 1,500 sismos cada año.

La gran mayoría son leves, aunque los daños varían según su ubicación y profundidad bajo la superficie terrestre.

Tags
JapónTsunami en JapónTsunamiBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 9 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: