Juicio de Harvey Weinstein se acerca a su fin y los abogados discuten: ¿depredador sexual o ‘icono’ de #metoo?

Nueva York (AP) — El abogado de Harvey Weinstein lo retrató como el “pecador original” falsamente acusado de la era #metoo , mientras que una fiscal dijo a los miembros del jurado en su nuevo juicio por delitos sexuales el martes que el ex magnate del cine se aprovechó de mujeres menos poderosas que pensó que nunca hablarían.

Las dos partes adoptaron tonos muy diferentes en sus argumentos finales, que concluirán el miércoles. El abogado de Weinstein, Arthur Aidala, recurrió a chistes sencillos y teatralidad —a veces representando el comportamiento de los testigos— al argumentar que su cliente participó en un “juego de cortejo”, no en delitos. La fiscal Nicole Blumberg, tan directa como discursivo era aidala, instó a los miembros del jurado a centrarse en las acusadoras de Weinstein y sus días de agotador testimonio.

“Esto no fue un ‘juego de cortejo’, como el Sr. Aidala quiere que crean. esto no fue una ‘transacción” , dijo a los miembros del jurado. “Nunca se trató de ‘tontear’. Se trataba de violación” .

Harvey Weinstein, el ex jefe de Hollywood convertido en el movimiento #metoo, se ha declarado inocente de violar a una mujer en 2013 y obligar a otras dos a practicar sexo oral, por separado, en 2006.

Arthur Aidala argumentó que todo lo que sucedió entre el ex productor y sus acusadoras fue un intercambio consensual, aunque “transaccional”, de favores. el abogado acusó a los fiscales de “intentar vigilar el dormitorio” y de centrarse en el hombre visto como “el icono, el pecador original, del movimiento #metoo”.

Arthur Aidala describió al ex jefe de estudio como un neoyorquino hecho a sí mismo, mientras que pintó a las acusadoras de Harvey Weinstein como “mujeres con sueños rotos”, problemáticas y astutas, que le suplicaron oportunidades cinematográficas y otras ventajas, siguieron interactuando con él durante años y luego se volvieron contra él para sacar provecho de su caída en desgracia por el #metoo. Las tres recibieron una compensación a través de procesos legales separados del juicio penal.

Nicole Blumberg respondió que Harvey Weinstein interpretó un “no” sexual como una señal para “presionar un poco más, y si todavía dicen que no, simplemente tómalo de todos modos”.

Posteriormente fue condenado por delitos sexuales y sentenciado a prisión en Nueva York y California. Su apelación en california no ha sido decidida.

Los fiscales agregaron las acusaciones de Kaja Sokola al caso para el nuevo juicio. pero algunas otras acusadoras del primer juicio no formaron parte del segundo. El tribunal de apelaciones dijo que era perjudicial incluir sus acusaciones, que nunca resultaron en cargos.

Harvey Weinstein, de 73 años, decidió no testificar. sus abogados presentaron algunos testigos para sembrar dudas sobre ciertos aspectos de los relatos de las acusadoras. pero la defensa de Harvey Weinstein también se basó en gran medida en el interrogatorio de los testigos de la fiscalía —incluso sorprendiendo a Kaja Sokola con su propio diario privado— para tratar de socavar su credibilidad.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas sin su permiso si dicen que han sido agredidas sexualmente. Kaja Sokola, Jessica Mann y Miriam Haley han accedido a ser nombradas.