Kim Jong-un lleva a su hija a Beijing: qué se sabe de la posible heredera norcoreana

Seúl - El líder norcoreano Kim Jong-un ha llevado a su joven hija a su viaje extranjero más significativo en años, un viaje a China que marca su último intento de romper el aislamiento y reforzar su posición equilibrando a los aliados tradicionales Moscú y Pekín.

Se cree que la niña se llama Kim Ju Ae y tiene alrededor de 12 o 13 años. No se sabe mucho más sobre ella.

Desde 2022, Kim Jong-un la ha exhibido en un número creciente de eventos públicos importantes vinculados a su ejército con armas nucleares, lo que alimenta la especulación de que está siendo preparada como la próxima líder del país.

El nombre y la edad de la hija de Kim no están confirmados.Si bien los medios estatales norcoreanos han descrito a la hija de Kim como “amada” y “respetada”, nunca la han llamado por su nombre.

La suposición de que el nombre de la niña es Ju Ae se basa en un relato del ex campeón de la NBA Dennis Rodman, donde recordó haber sostenido a la hija bebé de Kim Jong-un durante un viaje a Pionyang en 2013.

La edad exacta de Ju Ae no está confirmada, pero funcionarios de inteligencia de Corea del Sur creen que nació en 2013.

En una sesión informativa a puerta cerrada para los legisladores en 2023, la principal agencia de espionaje de Corea del Sur dijo que cree que Kim Jong-un y su esposa Ri Sol Ju también tienen un hijo mayor y un tercer hijo menor cuyo género se desconoce.

Kim Jong-un sonrió mientras salía del icónico tren blindado verde de su familia para estrechar la mano de altos funcionarios chinos al llegar a Pekín el martes. Ju Ae lo siguió de cerca.Vestida con un traje pantalón azul marino con el cabello peinado en un semirrecogido, un estilo que recuerda las apariciones públicas de su madre, Ju Ae se paró frente a altos funcionarios norcoreanos, incluido el ministro de Relaciones Exteriores Choe Son Hui.

Sin embargo, no hizo una aparición pública al día siguiente cuando su padre compartió el centro del escenario con el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladímir Putin en un desfile militar masivo en la plaza de Tiananmen. El desfile demostró una alineación cada vez mayor entre los adversarios de Washington.

Ella está siendo exhibida cada vez más en los eventos de su padre.

Kim Jong-un eligió presentar públicamente a su hija, poco conocida, en un importante evento militar: una prueba de lanzamiento de un misil balístico intercontinental, en noviembre de 2022.

Los medios estatales publicaron una serie de fotos de Kim y su hija en el evento, marcando la primera vez que su imagen se hizo pública. Vestía un abrigo blanco y zapatos rojos mientras observaba un misil elevándose desde la distancia y caminaba de la mano con su padre.

La prueba de misiles marcó la primera de una serie de eventos militares importantes donde Kim Jong-un mostró a su hija. Sus apariciones cuidadosamente elaboradas han incluido pruebas de misiles, desfiles militares y el lanzamiento de un destructor naval en abril, un evento aclamado como un paso importante en la expansión del arsenal nuclear de Corea del Norte. Kim Jong-un ha ampliado recientemente las apariciones públicas de su hija más allá de los eventos militares para incluir algunos de sus proyectos económicos y eventos culturales más ambiciosos, incluida la apertura de un centro turístico de playa en junio.

Su viaje a Pekín alimenta la especulación de que ella es la futura heredera.

El número creciente de apariciones públicas de Ju Ae y su presencia en los medios estatales ha llevado a la especulación de que está siendo preparada como sucesora de su padre. La teoría se ha visto impulsada aún más por su primer viaje conocido al extranjero a China.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur emitió el año pasado una evaluación cuidadosa de que considera a Ju Ae como la probable sucesora de su padre, citando un análisis exhaustivo de sus actividades públicas y los protocolos estatales que se le brindan.

Sin embargo, la agencia de espionaje dijo que todavía existen varias posibilidades con respecto al proceso de sucesión del poder de Corea del Norte porque Kim Jong-un, de 41 años, todavía es joven, no tiene problemas de salud importantes y tiene otros hijos.

Algunos funcionarios y expertos surcoreanos inicialmente expresaron dudas sobre Ju Ae como la futura heredera, citando la estructura de poder dominada por hombres de Corea del Norte y la influencia confuciana.

Desde su fundación en 1948, Corea del Norte ha sido gobernada sucesivamente por miembros masculinos de la familia Kim. Kim Jong-un heredó el poder tras la muerte de su padre Kim Jong-il a finales de 2011. Kim Jong-il asumió el poder tras la muerte de su padre y fundador del Estado, Kim Il-sung, en 1994.