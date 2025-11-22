La cifra de niños secuestrados en ataque a una escuela en Nigeria supera los 300

Un total de 303 alumnos y 12 maestros fueron secuestrados por hombres armados durante un ataque a la escuela católica St. Mary en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, dijo el sábado la Asociación Cristiana de Nigeria, que actualizó el conteo anterior de 215 escolares.

La cifra se modificó “después de llevar a cabo un ejercicio de verificación y un censo final”, explicó un comunicado del reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la sección estatal de la CAN, que visitó el centro el viernes.

Otros 88 estudiantes “también fueron capturados después de intentar escapar” durante el asalto, agregó. Los alumnos eran tanto niños como niñas y tenían edades comprendidas entre los 10 y los 18 años.

El secuestro en el centro ubicado en la remota comunidad de Papiri, en el estado de Níger, ocurrió cuatro días después de que 25 escolares fueran capturados en circunstancias similares en la localidad de Maga, en el estado vecino de Kebbi, a 170 kilómetros (106 millas) de distancia.

Ningún grupo se atribuyó por el momento la responsabilidad por los secuestros y las autoridades dijeron que se movilizaron escuadrones tácticos junto con cazadores locales para rescatar a los niños.

Yohanna calificó como falsa la afirmación del gobierno estatal de que el centro había reanudado las clases a pesar de la directiva previa para que las escuelas en esa parte del estado cerraran temporalmente debido a amenazas de seguridad.

“No recibimos ninguna circular. Debe ser una idea de última hora y una forma de desviar la culpa”, apuntó, al tiempo que instó a las familias “a mantener la calma y rezar”

Los secuestros en escuelas se han convertido en un símbolo de la inseguridad en la nación más poblada de África, y las bandas armadas suelen considerar estos centros como objetivos “estratégicos” para atraer más atención.

UNICEF dijo el año pasado que solo el 37% de las escuelas en 10 de los estados afectados por la violencia tienen sistemas de alerta temprana para detectar amenazas.

Los secuestros coinciden con las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de asesinatos selectivos de cristianos en el país. Los asaltos registrados en Nigeria afectan tanto a cristianos como a musulmanes. El centro asaltado a principios de semana en Kebbi estaba en una localidad de mayoría musulmana .