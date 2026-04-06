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La Guardia Revolucionaria de Irán confirma la muerte de su jefe de Inteligencia en ataque

El general de división Mayid Jadamí falleció en un ataque de Israel contra Teherán

6 de abril de 2026 - 9:57 AM

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Imagen distribuida por las Fuerzas de Defensa de Israel del jefe de Inteligencia iraní, Mayid Jadamí. (Fuerzas de Defensa de Israel)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Teherán - La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tal como había informado anteriormente Israel, en el más reciente asesinato de un alto cargo de la República Islámica en la guerra.

“El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)”, informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Jadamí, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.

Poco antes de la confirmación iraní, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado la muerte de Jadamí, en uno de sus ataques contra Teherán, asegurando que se trataba de “uno de los tres altos mandos de la organización”.

Desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero han sido asesinados numerosos altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

También fue asesinado el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, o figuras políticas como Alí Lariyani, entonces el secretario del poderoso Consejo de Seguridad Nacional de la República Islámica.

Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre.El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Alí Jameneí, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.En noviembre de 2019 Mojtaba Jameneí fue una de las nueve figuras del círculo del ayatolá Jameneí sancionadas por el Gobierno de Donald Trump “por sus políticas desestabilizadoras" y a los que relacionó con "ejecuciones extrajudiciales" y el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos. En la foto, el fallecido ayatolá y padre de Mojtaba.
1 / 6 | ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? . Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. - The Associated Press
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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