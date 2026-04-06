Un refugio en la montaña y un avión bajo fuego: el rescate de dos aviadores de Estados Unidos en Irán

Estados Unidos llevó a cabo un audaz rescate de dos aviadores cuya caza fue derribada por Irán, al sacar al piloto desde detrás de las líneas enemigas antes de poner en marcha una complicada extracción del segundo militar, que se ocultó en lo profundo de las montañas mientras Teherán pedía a los iraníes que ayudaran a capturarlo.

La CIA procuró desorientar al gobierno iraní antes de que encontrara al tripulante, al lanzar una campaña de engaño para difundir dentro de la República Islámica que Washington ya lo había localizado.

Aunque el presidente Donald Trump y otros funcionarios estadounidenses describieron una misión casi de película, los rescatistas se enfrentaron a grandes obstáculos, entre ellos dos helicópteros Black Hawk que recibieron disparos y problemas con dos aviones de transporte que obligaron a las fuerzas armadas de Estados Unidos a hacerlos estallar.

“Esta es la primera vez en la memoria militar que dos pilotos de Estados Unidos han sido rescatados, por separado, en lo profundo de territorio enemigo”, escribió Trump temprano el domingo en su plataforma Truth Social. “¡Nunca dejaremos atrás a un combatiente estadounidense!”.

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Los funcionarios de Estados Unidos guardaron silencio mientras se desarrollaba la operación

En un par de publicaciones en redes sociales, Trump indicó que la operación del fin de semana exigió que Washington permaneciera completamente en silencio para evitar poner en riesgo la inciativa, incluso mientras el presidente y altos funcionarios de su gobierno monitoreaban de manera continua la ubicación del aviador.

La Casa Blanca y el Pentágono se negaron a hablar públicamente sobre detalles del avión de combate derribado durante más de 24 horas después del choque inicial, en particular acerca del primer tripulante rescatado del F-15E Strike Eagle, un empeño que Trump dijo después que requirió siete horas a plena luz del día sobre Irán.

Entonces Estados Unidos y el gobierno iraní se apresuraban a encontrar al segundo tripulante, un oficial de sistemas de armas, cuya ubicación ambas partes desconocían.

La CIA difundió la versión de que Washington lo había encontrado y lo estaba trasladando por tierra para sacarlo de Irán, según un alto funcionario del gobierno de Trump que habló a condición de guardar el anonimato para mencionar detalles que aún no se han hecho públicos.

La confusión le permitió a la CIA descubrir la ubicación del militar, que se escondía en la grieta de una montaña, dijo el funcionario.

Había escalado 2,133 metros (7,000 pies) pese a estar herido, señaló el senador republicano Dave McCormick, que dijo al programa “Fox News Sunday” que un alto funcionario del gobierno involucrado en la operación le había informado.

La agencia de inteligencia envió las coordenadas del aviador al Pentágono y a la Casa Blanca, donde Trump ordenó una operación de rescate.

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Irán instó al público a buscar al “piloto enemigo”

Mientras tanto, un presentador de un canal afiliado a la televisión estatal iraní instó a los residentes de la región montañosa del suroeste de Irán, en la que cayó el avión, a entregar a la policía a cualquier “piloto enemigo”, y prometió una recompensa a quien lo hiciera.

Trump indicó que el aviador estadounidense estaba siendo “cazado” por enemigos que “se acercan cada vez más con cada hora que pasa”. Estados Unidos estaba monitoreando su ubicación de manera continua, señaló.

En el momento adecuado, agregó el mandatario, les ordenó a los militares enviar decenas de aeronaves fuertemente armadas para rescatar al tripulante, quien, según el presidente, está “gravemente herido”, pero se recuperará.

Medios estatales iraníes informaron que ataques aéreos en el suroeste de Irán el sábado dejaron al menos tres muertos y algunos heridos, en la misma zona donde se creía que estaba el tripulante estadounidense desaparecido.

Rescatistas enfrentaron obstáculos durante la operación

La misión de rescate estadounidense se topó con grandes desafíos detrás de las líneas enemigas. El mando militar conjunto de Irán afirmó que atacó a dos helicópteros Black Hawk de Estados Unidos que participaban en la operación.

Una persona al tanto de la situación dijo que los dos helicópteros pudieron dirigirse a un espacio aéreo seguro, aunque no está claro si aterrizaron o si hubo tripulantes heridos. La persona habló a condición de guardar el anonimato para poder comentar sobre la información delicada.

Luego, las fuerzas armadas estadounidenses se vieron obligadas a incorporar aeronaves adicionales para completar el rescate del segundo militar debido a una falla técnica, según un funcionario de inteligencia regional al tanto de la misión. Estados Unidos hizo estallar dos aviones de transporte que se vio obligado a dejar atrás debido al percance, indicó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque la misión era encubierta.

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La televisión estatal iraní emitió el domingo un vídeo que, según afirmó, mostraba partes de una aeronave estadounidense derribada por fuerzas iraníes, junto con una foto de una densa columna de humo negro elevándose. La emisora dijo que Irán había derribado un avión de transporte y dos helicópteros que formaban parte de la operación de rescate.

El mando militar conjunto de Irán señaló que las aeronaves destruidas incluían dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk en la provincia de Isfahán, donde tuvo lugar el rescate.

“El hecho de que hayamos podido llevar a cabo ambas operaciones, sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido, simplemente demuestra una vez más que hemos logrado un dominio y una superioridad aérea abrumadores sobre los cielos iraníes”, declaró Trump en redes sociales.

Un segundo avión militar estadounidense también fue derribado

Sin embargo, Trump no mencionó que un segundo avión militar también cayó el mismo día que el F-15E.

Medios estatales iraníes indicaron el viernes que una aeronave de ataque A-10 de Estados Unidos se estrelló tras ser alcanzada por las fuerzas de defensa de Irán.

Un funcionario estadounidense, que habló a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado del tema militar, confirmó que un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cayó en Oriente Medio el viernes.

Otra persona familiarizada con la situación dijo que un piloto estadounidense adicional fue rescatado, pero no había detalles disponibles debido a cuestiones de seguridad.

Ninguno proporcionó más información, incluido si se trataba del A-10 o no.

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