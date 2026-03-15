La lluvia negra tóxica pone en peligro a la población iraní tras ataques a instalaciones petroleras

Las nubes de humo tóxico liberadas a la atmósfera por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones petrolíferas iraníes regresaron peligrosamente a la tierra en forma de “lluvia negra”, lo que llevó a las autoridades sanitarias internacionales a advertir de graves riesgos para la población.

Los habitantes de Teherán se quejaron la semana pasada de ardor en los ojos y dificultad para respirar cuando la precipitación oscura y aceitosa cayó cerca de la capital iraní tras el ataque a varios depósitos de fuelóleo y a una refinería.

También se han visto columnas de humo oscuro en otras partes de la región durante dos semanas de guerra, ya que Irán toma represalias contra los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel disparando drones y misiles contra las instalaciones de petróleo y gas natural de sus vecinos del golfo Pérsico.

Según los expertos, la lluvia elimina las sustancias químicas peligrosas de la atmósfera en un periodo de tiempo relativamente corto, pero las personas expuestas a la lluvia negra deben tomar precauciones para evitar riesgos para la salud a corto y largo plazo.

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Esto es lo que hay que saber:

¿Qué es la lluvia negra?

Se produce cuando el hollín, las cenizas y las sustancias químicas tóxicas se combinan con las gotas de agua en la atmósfera y vuelven a caer a la Tierra cuando llueve. Es frecuente tras el incendio de refinerías o campos petrolíferos, y también puede deberse a incendios forestales, erupciones volcánicas y contaminación industrial.

Según los expertos, en Irán se formó hollín microscópico cuando los hidrocarburos del fuel se quemaron de forma incompleta. La quema de petróleo también forma unos compuestos llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos, o HAP, así como gases tóxicos como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, causantes de la lluvia ácida, dijo Peter Adams, profesor de ingeniería civil y medioambiental de la Universidad Carnegie Mellon.

¿Cuáles son los riesgos de la exposición para la salud?

Según los expertos, el hollín microscópico, cuyas partículas son unas 40 veces más pequeñas que la anchura de un cabello humano, puede alojarse en las profundidades de los pulmones y penetrar en el torrente sanguíneo, causando problemas respiratorios y cardiacos que pueden conducir a una muerte prematura. La exposición a los HAP puede aumentar el riesgo de cáncer.

1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 13 Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

En Irán, la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias y medioambientales del país aconsejaron a la población permanecer en casa y llevar mascarillas. Advirtieron de que la lluvia era muy ácida y podía quemar la piel y causar daños pulmonares.

“Sin duda podemos esperar efectos agudos sobre la salud de un acontecimiento como éste”, afirmó V. Faye McNeill, profesora de ingeniería química de la Universidad de Columbia especializada en química atmosférica.

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Incluso los episodios habituales de contaminación atmosférica pueden desencadenar problemas de salud y provocar más hospitalizaciones, sobre todo entre ancianos, niños y personas que ya tenían problemas de salud, explicó. “Pero éste es un nivel más alto, por lo que es probable que haya problemas de salud ahora mismo a causa de ello”.

Algunos iraníes temen que la lluvia contaminada, que también contiene metales pesados, pueda contaminar los embalses de agua potable y los cursos de agua.

¿Cuánto duran las sustancias químicas en la atmósfera?

Normalmente, los depósitos de combustible tardan solo unas horas en quemarse. Pero, como ocurrió en Kuwait durante la Guerra del Golfo hace 25 años, los campos petrolíferos pueden arder durante meses, dijo Adams.

En los incendios que se extinguen con mayor rapidez, la mayor parte del hollín y las sustancias químicas se dispersan con el viento y desaparecen de la atmósfera en un plazo de entre tres y siete días, según Adams.

“Así que si no creamos más problemas, al menos lo que hay en la atmósfera va a desaparecer”, aunque los riesgos para la salud a largo plazo no lo hayan hecho, dijo Adams.

“Pero no sabemos qué va a pasar con futuros ataques y si se atacarán otros tanques o si se atacarán yacimientos petrolíferos”, añadió. “Me preocupan menos las cosas a largo plazo o regionales, pero es un verdadero desastre para la gente de las inmediaciones”.

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