La ONU dice que ninguna ayuda que ha entrado a Gaza esta semana ha llegado a manos de palestinos

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que la mayoría de los suministros que habían entrado desde el lunes habían sido cargados en camiones de la ONU, pero no pudieron sacarlos del área del cruce. Señaló que la carretera que el ejército israelí les había dado permiso para usar era demasiado insegura.

Un funcionario de la ONU comentó más tarde que más de una decena de camiones que salieron del área del cruce llegaron a almacenes en el centro de Gaza el miércoles por la noche. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a hablar con la prensa.

Somaia Abu Amsha sirvió pequeñas porciones para su familia, diciendo que no han tenido pan durante más de 10 días y no puede permitirse arroz o pasta.

“Lo único que queremos es que terminen la guerra. No queremos cocinas de caridad. Ni siquiera los perros comerían esto, y mucho menos los niños”, comentó.

Netanyahu dice que la población de Gaza será trasladada al sur

Señaló que en una fase posterior, la “zona estéril” implementada en el sur de Gaza estaría libre de Hamás y la población será trasladada allí “por razones de seguridad”. En ese lugar, recibirán ayuda, “y luego entran, y no necesariamente se salen”.

Un portavoz de la fundación dijo que el grupo nunca participaría ni apoyaría ninguna forma la reubicación forzada de civiles. El portavoz, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las reglas del grupo, señaló que no había límite en el número de sitios y que se abrirán sitios adicionales, incluso en el norte, dentro del próximo mes.

Los disparos de advertencia israelíes asustan a diplomáticos

Las tropas israelíes efectuaron disparos de advertencia cuando un grupo de diplomáticos internacionales visitaba el campo de refugiados de Yenín, en la Cisjordania ocupada por Israel. Las imágenes mostraban a varios diplomáticos concediendo entrevistas a los medios de comunicación mientras sonaban rápidos disparos en las inmediaciones , lo que les obligó a correr para ponerse a salvo. No hubo heridos.

La ayuda a cuenta gotas se estanca

Antoine Renard, jefe del Programa Mundial de Alimentos para el territorio palestino, dijo que 78 camiones estaban esperando. Comentó a The Associated Press que “necesitamos asegurarnos de que no seremos saqueados”.