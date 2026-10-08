La peste sigue presente: estos son los lugares donde aún se reportan casos

La peste, la rara infección bacteriana conocida infamemente por haber causado la muerte de decenas de millones de personas en la Europa del siglo XIV, nunca desapareció. Actualmente, se trata fácilmente con antibióticos.

Desde la década de 1990, la mayoría de los casos de peste en humanos se han registrado en África, especialmente en el Congo y Madagascar, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Estados Unidos se registran un promedio de unos siete casos de peste en humanos al año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), principalmente en zonas rurales del oeste del país.

Una trabajadora de un instituto de investigación de la peste en Siberia murió recientemente de neumonía. El caso ha generado alarma en Rusia luego de que informes de medios no confirmados sugirieran que pudo haber muerto de peste neumónica. Las autoridades rusas aseguran que las pruebas no mostraron evidencia de peste, pero el instituto de investigación fue puesto en cuarentena.

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“Las personas piensan que la peste desapareció, que fue algo que ocurrió hace 500 años. No es así. Está entre nosotros”, dijo Simon Clarke, de la Universidad de Reading, en el Reino Unido. “A menos que se eliminen esos animales salvajes, lo que, por supuesto, no es posible, no se podrá eliminar la bacteria”.

¿Sorprendido de saber que la peste todavía existe? Esto es lo que debes saber.

La peste puede atacar los ganglios linfáticos, los pulmones y la sangre

En Siberia, las personas han muerto de peste durante al menos 5,500 años. La evidencia más antigua de una forma de la enfermedad fue encontrada en dientes de antiguos cazadores-recolectores al norte del lago Baikal de la región.

La peste neumónica y la más conocida peste bubónica —también llamada Peste Negra— son causadas por la misma bacteria, denominada Yersinia pestis.

La bacteria se propaga de forma natural entre roedores como perros de las praderas y ratas. Las pulgas que saltan de animales infectados y pican a las personas pueden transmitir la enfermedad.

La peste bubónica es la forma más común de la infección. Provoca una inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, que se encuentran con mayor frecuencia en la ingle, las axilas y el cuello, y que reciben el nombre de bubones. Otros síntomas incluyen fiebre alta repentina y escalofríos, dolores de cabeza y dolor en el abdomen, las piernas y los brazos, según Cleveland Clinic.

Existen otras dos formas de peste: la peste neumónica, que puede producirse al inhalar la bacteria y afecta los pulmones, y la peste septicémica, que es una infección del torrente sanguíneo. Ambas pueden ser mortales si no se tratan a tiempo, según la Organización Mundial de la Salud.

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La peste bubónica a menudo evoluciona hacia alguna de estas otras dos formas si no recibe tratamiento.

La peste puede propagarse a través de pulgas o fluidos corporales

Además de las picaduras de pulgas infectadas, las personas también pueden contraer peste al entrar en contacto con fluidos corporales infectados, por lo que los expertos en salud recomiendan tener especial cuidado al manipular animales muertos o enfermos.

La peste también puede propagarse a través de las gotículas respiratorias de una persona que tenga peste neumónica.

“Si toses, puedes contagiar a otra persona, pero eso no viaja muy lejos”, dijo el doctor Glenn Wortmann, del MedStar Washington Hospital Center. “Por eso, realmente necesitas estar cara a cara con esa persona para contraer peste neumónica”.

Por esa razón, “la posibilidad de que esto se propague ampliamente en Rusia y luego llegue aquí a Estados Unidos no ocurrirá”, señaló.

Los antibióticos pueden tratar la peste

La peste nunca fue erradicada, pero hemos mejorado en la prevención de su propagación y en el tratamiento de las personas infectadas.

Cuando se trata a tiempo con antibióticos, la peste puede curarse. La clave es acudir rápidamente a un médico; de lo contrario, la enfermedad puede ser mortal.

Existe una vacuna contra la peste, pero la OMS solo la recomienda para personas con un alto riesgo de infección, como trabajadores de laboratorios y personal de salud. No existe evidencia sólida de que las vacunas sean eficaces contra la peste neumónica.

No hay una vacuna contra la peste disponible en Estados Unidos.

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